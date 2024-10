Ricardo Cortez é apontado como o novo prefeito de Santo Antônio de Posse, segundo boca de urna

De acordo com os resultados de boca de urna deste domingo (6), Ricardo Cortez, do MDB, é o novo prefeito de Santo Antônio de Posse. A previsão confirma sua liderança na disputa eleitoral, seguido pelo atual prefeito João Leandro, do PSD, que ficou em segundo lugar, e Hiroshi Onoda, do PL, em terceiro.

Ricardo Cortez baseou sua campanha em propostas voltadas para o desenvolvimento do município, prometendo melhorias na saúde, educação, infraestrutura e geração de empregos. Sua vitória marca uma mudança significativa para a cidade, que agora se prepara para um novo ciclo de gestão.

Aguardando o resultado oficial

Estaremos acompanhando a apuração e traremos em breve o resultado oficial com o número de votos de cada candidato. A expectativa agora se volta para a posse de Ricardo Cortez, marcada para 1º de janeiro de 2025, quando ele assumirá oficialmente o comando da prefeitura, com desafios importantes à frente.