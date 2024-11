RISCO DE CHUVA MUDA FESTIVAL ‘JAGUARIÚNA 70’ PARA A RED EVENTOS NESTA QUINTA E SEXTA

O Festival Jaguariúna 70, que ocorre nesta quinta e sexta-feira, dias 14 e 15 de novembro, não será mais realizado no Parque Santa Maria. A decisão foi tomada pela organização do evento, após a previsão de chuvas para o período. O festival agora acontecerá na Red Eventos, em área totalmente coberta que oferecerá mais segurança e conforto ao público e artistas.

Na nova localização, o evento terá estacionamento gratuito, praça de alimentação e brinquedos gratuitos para as crianças, visando manter a estrutura e o bem-estar dos visitantes. Com entrada gratuita, o festival contará com shows de grandes nomes da música nacional, incluindo Paulo Ricardo, ex-líder do RPM, e George Israel, ex-integrante do Kid Abelha, que trarão nostalgia e animação ao evento.

A programação segue sem alterações, e o evento, promovido pela Prefeitura de Jaguariúna e patrocinado pela iniciativa privada, tem a proposta de comemorar os 70 anos de Jaguariúna e arrecadar fundos para o Lar Feliz, instituição que assiste crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O festival é patrocinado por: Jaguar Plásticos, Alea, UniFAJ, Ceaflor, Band FM Campinas e Nativa FM. Os artistas também contribuem com o evento, doando total ou parcialmente seus cachês.

A Red Eventos fica na Avenida Antártica, 1.530, bairro Santa Úrsula, em Jaguariúna.

PROGRAMAÇÃO

Na Red Eventos

DIA 14/11

19h – Os Decris

21h – George Israel (do Kid Abelha)

23h – Mateus e Cristiano

DIA 15/11

18h – Paula Falcão

20h – Lucylla e Lucyana

22h – Paulo Ricardo

Foto: Divulgação / Red Eventos