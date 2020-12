Roberto Daher assumirá Secretaria de Segurança em Artur Nogueira

Roberto José Daher será o responsável pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil no próximo mandato do Executivo nogueirense. O futuro secretário atuou por mais de 30 anos como Delegado de Polícia Civil, principalmente na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Após aceitar o convite do prefeito eleito Lucas Sia (PSD), ele assumirá o cargo a partir de janeiro de 2021.

Daher é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, mestre em Direito Constitucional pela UNIP de Campinas e especialista em Direitos Humanos e Sistema de Justiça Criminal pela Academia de Polícia. Além disso, o ex-delegado possui diversos cursos extracurriculares voltados para o combate à corrupção.

De acordo com o advogado, existe uma ligação muito grande entre ele e o município nogueirense. “Minha família materna, família Olivério, é da cidade. Lembro que eu havia prometido para minha mãe que um dia trabalharia em Artur Nogueira. Chegou o momento. Agradeço a oportunidade e confiança”, comemora.

Apesar de nunca ter atuado em Artur Nogueira como delegado, o futuro secretário de Segurança respondeu em alguns momentos pela Delegacia nogueirense durante os afastamentos dos delegados locais. “De 2003 a 2014, também fui Seccional de Americana por algumas vezes, o que me fez ser responsável, administrativamente, pela Delegacia da cidade”, completa. Daher, além disso, foi Delegado Seccional em Rio Claro, Piracicaba e Campinas.

Aposentado, Dr. Roberto José Daher já foi corregedor da Polícia Civil da região de Piracicaba e, atualmente, é professor e coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário de Paulínia.

Planos de ação

Segundo ele, será implantado um novo formato de Segurança Pública em Artur Nogueira. “Já tenho um certo conhecimento dos problemas de segurança que afligem a cidade, por conta até de meu vínculo pessoal e profissional com Autoridades Públicas da cidade”, explica.

E expõe o ponto de vista dele: “a principal ação será aproximar a população e a Polícia Municipal. Segurança Pública é dever da Administração, mas responsabilidade de todos. Vamos chamar o povo nogueirense para participar desse novo modelo”.

O professor universitário defende que a ênfase de sua gestão na pasta será principalmente a proteção da mulher vítima de violência e o Meio Ambiente.

Roberto José Daher é natural de São Paulo e, hoje, reside em Paulínia. Com 59 anos, ele é pai de 3 filhos, sendo um deles policial civil.