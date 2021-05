Roberto Simoni, secretário da Fazenda no governo Walter Caveanha morre por complicações da Covid-19

Morreu nesta quinta-feira, 6, o ex-secretário da Fazenda do governo Walter Caveanha, Roberto Simoni. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Francisco há dez dias por conta da Covid-19. Simoni tinha 76 anos, era casado com Sônia, pai de Renata e Robertinho e tinha netos.

Durante sua carreira política, ele foi vereador entre os anos de 1973 e 1992 e presidiu a Câmara em 1981 e 1982. Foi secretário da SSM (Secretaria de Serviços Municipais) entre 1997 e 2000 e em 2013 assumiu a secretaria da Fazenda onde passou oito anos no cargo, saindo em dezembro de 2020.

Simoni também era comerciante e tinha estabelecimentos comerciais em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Vinhedo e Poços de Caldas.