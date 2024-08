RODADAS DAS TAÇAS OURO E PRATA DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR AGITAM FIM DE SEMANA EM JAGUARIÚNA

As rodadas da Taça Ouro e da Taça Prata do Campeonato Municipal de Futsal Amador 2024 de Jaguariúna prometem agitar o fim de semana.

No sábado, dia 24, a partir das 13h, a Taça Prata realiza sua 4ª rodada, com 12 jogos no Ginásio do Azulão e na Roseira de Baixo. Já no domingo, dia 25, será a vez da Taça Ouro, com quatro partidas válidas pela 6ª rodada, a partir das 8h, no Ginásio do Azulão. A entrada é gratuita.

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

TAÇA PRATA

4ª rodada – sábado (24/08)

Ginásio do Azulão:

13H00 MAC X VILA CAIUBI

14H00 BOTEQUIM FUTSAL X FLORIPA

15H00 CASCAVEL X CORINGÃO

16H00 ALIANÇA X ALIANÇA JR.

17H00 RED BULL X BEIRA RIO B

18H00 JUVENTUDE X AUDAZ

Roseira de Baixo:

AVENIDA X VILA SÃO JOSE

14H00 LOS PARÇAS X CRUZEIRO

15H00 BEIRA RIO X PAULISTA

16H00 AJAX X PERALTA B

17H00 EXPRESSINHO X SUDESTE

18H00 MADRID X ROSEIRA DE BAIXO

TAÇA OURO

6ª rodada – domingo (25/08)

Ginásio do Azulão:

08H00 VILA NASSIF X PLANALTO

09H00 OLÍMPICO X RESENHA

10H00 BARCELONA X NAPOLI

11H00 REVELAÇÃO X FAMÍLIA PLANALTO

Foto: arquivo