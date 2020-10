Rodobens reforça lista de patrocinadores da X Rally Team

Segunda-feira, 26 de Outubro de 2020

Rodobens reforça lista de patrocinadores da X Rally Team

Um dos maiores grupos empresariais do país, Rodobens estampará sua marca nos Toyota Hilux que disputarão o Sertões 2020 em busca do tetracampeonato para a equipe

Alta [8] | Web [9]

[8]

Toyota Hilux da equipe X Rally Team

(Divulgação)

Alta [10] | Web [11]

[10]

Toyota Hilux da equipe X Rally Team

(Divulgação)

Alta [12] | Web [13]

[12]

Toyota Hilux da equipe X Rally Team

(Divulgação)

Vídeo da equipe X Rally Team para uso editorial [14]

A equipe X Rally Team terá mais um novo patrocinador em seu portfólio para a disputa do Sertões 2020, que começa no próximo dia 30 em Mogi Guaçu (SP) e percorrerá quase cinco mil quilômetros até chegar em Barreirinhas (MA) em oito dias de competição. A Rodobens, grupo empresarial dos ramos automotivo, financeiro e imobiliário, estampará sua marca nos Toyota Hilux que serão pilotados por Cristian Baumgart/Beco Andreotti e Marcos Baumart/Kleber Cincea na disputa do maior rali das Américas.

Um dos 100 maiores grupos empresariais do Brasil, a Rodobens foi considerada em 2019 pela revista “você s/a” uma das melhores empresas do país para trabalhar. Ela atua como instituição financeira, centro de serviços compartilhados, automóveis e caminhões novos e seminovos, veículos comerciais, consórcios, leasing e locação, seguros, negócios imobiliários, internacionais e comunicação.

“Compartilhamos dos mesmos valores, como uma equipe que busca o aperfeiçoamento constante, trabalhando e renovando seus processos com o objetivo final que é ser reconhecida como uma equipe profissional e vencedora, sem se esquecer dos valores humanos que permeiam nossas relações com colaboradores, fornecedores e parceiros”, destaca Beco Andreotti, navegador tricampeão do Sertões e chefe da equipe X Rally Team.

“A Rodobens está pela primeira vez no Sertões, ao lado da Equipe XRally, que reúne uma trajetória de conquistas neste que é o mais importante Rally do país. Um evento que já faz parte do calendário nacional e muito valioso para o esporte, desbravando novos caminhos a cada novo passo, propósito comum que move os negócios da nossa empresa diariamente. A Hilux, que será o modelo utilizado pela equipe, é um carro robusto, que performa muito bem para todas as ocasiões e

aventuras. Temos certeza de que a equipe comandada pelo Beco Andreotti, alcançará ótimos resultados nessa edição”, afirmou Rafael Dolabella, Diretor de Automóveis da Rodobens.

Sobre a X Rally Team:

A equipe X Rally Team nasceu em 1999, criada pelos irmãos Cristian e Marcos Baumgart, movidos pelo desejo de competir no maior rali do país. O desejo foi concretizado com a inscrição de um veículo Troller na edição do Rally dos Sertões daquele ano, na qual terminou em terceiro lugar na categoria.

A profissionalização veio de maneira natural, e logo os irmãos Baumgart começaram a mostrar resultados. Os primeiros títulos começaram a aparecer já em 2002, 2003 e 2004, e em 2006 a equipe foi campeã da classe Protótipos no Rally dos Sertões.

O desejo por evolução e pelo título geral do mais difícil rali brasileiro moveu a equipe em novos desafios, e desde 2014 o X Rally Team alimenta uma parceria de sucesso com a Neil Woolridge Motorsport. A empresa sul-africana atua como construtora dos Ford Ranger V8 4×4 com qual a equipe brasileira faturou os títulos do Sertões em 2016, 2017 e 2018 (com Cristian Baumgart e Beco Andreotti), e depois de iniciar a construção dos próprios protótipos, venceu também o de 2019.

A X Rally Team atende a diversos clientes nas categorias carros e UTV, possuindo veículos para locação e venda. Um destes carros foi o campeão do Sertões de 2019 – com Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio -, e é considerada uma das equipes mais profissionais, organizadas e preparadas do país. O time competiu no Dakar de 2019, no Peru, e terminou a competição entre os dez melhores UTVs com Marcos Baumgart e Kleber Cincea em sexto lugar e Cristian Baumgart/Beco Andreotti em nono.

O time possui duas das duplas mais longevas da história do rali mundial: Cristian e Beco competem juntos desde 2001, enquanto Marcos Baumgart e Kleber Cincea, bicampeões brasileiros de rali cross country, formam parceria desde 2006.

A X Rally Team conta com os patrocínios de Vedacit, BFGoodrich,

Rodobens, Motul e Sparco.