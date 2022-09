RODOVIA ADMINISTRADA PELA RENOVIAS LEVA À MAIOR EXPOSIÇÃO DE FLORES DA AMÉRICA LATINA

A EXPOFLORA VOLTA NESTA SEXTA-FEIRA, 2, DEPOIS DE DOIS ANOS DE PAUSA,

DEVIDO À PANDEMIA.

A tradicional Festa das Flores de Holambra (SP) começa nesta

sexta-feira (2). Depois de um hiato de dois anos, devido à pandemia, os

apaixonados por flores poderão voltar a visitar a maior exposição de

flores e plantas ornamentais da América Latina e aproveitar o passeio

para conhecer as belezas do interior de São Paulo.

A principal via de acesso à cidade de Holambra – tanto para os turistas

que chegam da capital ou de Campinas, quanto para aqueles que vêm do

Sul de Minas – é a Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros

(SP-340), administrada pela Renovias. Em todo o trecho de gestão da

concessionária é oferecido aos motoristas atendimento 24 horas por

dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de

emergência, implantados a cada quilômetro. Além disso é possível

saber condições de tráfego antes de sair de casa por meio do site

www.renovias.com.br [1].

O evento vai até dia 25 de setembro – e especialmente nos dias 7 e 8 de

setembro, quarta e quinta-feira, das 9h às 19h. Esta será a 39ª

edição da Expoflora.

Nos últimos cinco anos, a média de visitantes já ultrapassou os 300

mil turistas por ano, oriundos de todas as partes do Brasil e de outros

países. Em 2020 e 2021, a pandemia inviabilizou a realização da

Expoflora, por isso a edição de 2022 está sendo aguardada com

ansiedade e expectativa de grande público pelos organizadores.

A Expoflora pretende manter este ano todas as atrações de maior

sucesso junto ao público, tais como a Exposição de Arranjos Florais,

a Mostra de Paisagismo e Decoração, a Parada das Flores, a Chuva de

Pétalas, o passeio turístico, a gastronomia holandesa e as danças

típicas, dentre outras.

O parque de exposições terá 250 mil m² e a principal novidade será

a visita ao Magic Garden, um imenso jardim preparado, especialmente,

para que os turistas possam caminhar por entre os campos de flores e

registrar em fotos e/ou vídeos, livremente.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da

Expoflora: www.expoflora.com.br [2]

SOBRE A HOLAMBRA

Holambra é uma antiga colônia holandesa e o seu nome é a junção das

palavras Holanda, América e Brasil. A cidade hoje, conta com 15 mil

habitantes, mas continua preservando os costumes, as tradições, a

arquitetura e a culinária holandeses.

Reconhecida, em junho de 2011, como a Capital Nacional das Flores,

Holambra e sua microrregião são, hoje, o maior centro de

comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil, que

responde por cerca de 70% das vendas do setor.

LOCALIZAÇÃO

Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Holambra fica há

exatos 134 km da Praça da Sé, marco zero da Capital Paulista. O

percurso possui excelentes rodovias, com pistas duplas, que permite uma

viagem de pouco menos de 2h. Do centro de Campinas até a Cidade das

Flores são apenas 39 km, um percurso de, no máximo, 40 minutos.

SOBRE A RENOVIAS

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de

Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata),

SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do

Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de

345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do

Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.