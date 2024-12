Serviços públicos têm funcionamento alterado em função das festividades de fim de ano

Com a aproximação do fim do ano e a queda na demanda de atendimento em razão das festividades e das férias, a Prefeitura de Holambra realiza entre os dias 23 de dezembro e 27 de janeiro um redimensionamento das atividades em diversos setores da administração pública, com expedientes de diferentes serviços alterados nesse período.

As Unidades Básicas de Saúde, a Academia da Saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial, a Vigilância Ambiental, e o consultório veterinário do Programa Meu Pet ficarão fechados entre 16 de dezembro e 5 de janeiro. Neste período, atendimentos odontológicos de urgência e o serviço de vacinação serão realizados no PSF Santa Margarida, que fechará as portas apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro, assim como a Farmácia Municipal. A Policlínica Municipal e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

As aulas para estudantes da rede pública municipal seguem até 16 de dezembro. As atividades nas creches serão realizadas até 20 de dezembro e serão retomadas em 2 de janeiro de 2025.

Os trabalhos no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e no Departamento de Promoção Social serão interrompidos entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro. Já no Salão da Terceira Idade e no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) as atividades serão paralisadas no dia 16 e retomadas em 27 de janeiro. O Conselho Tutelar atuará em sistema de plantão aos sábados e domingos e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro por meio do telefone (19) 99747-2269. Nos outros dias, o atendimento é realizado como de costume, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

A coleta de lixo doméstico será interrompida apenas nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro. A de recicláveis será suspensa em 24 e 25 de dezembro e no dia 1° de janeiro. O Ecoponto funcionará no dia 31 de dezembro entre 7h40 e 12h e ficará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, bem como em 1° de janeiro.

Os ônibus do transporte público municipal não circularão nos dias 25 de dezembro de 2024 e 1° de janeiro de 2025. O serviço funcionará até 12h em 24 e 31 de dezembro.

No Paço Municipal as atividades ficam suspensas entre 23 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com a diretora municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, as adequações são realizadas sem que haja prejuízo dos serviços públicos.

O Complexo Aquático Municipal, o Ginásio Municipal e o Estádio Municipal Zeno Capato ficarão fechados entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro, com reabertura no dia 6.

O Moinho Povos Unidos ficará fechado nos dias 23,24,25 e 31 de dezembro e também em 1° de janeiro. O Núcleo de Artesãos paralisará as atividades em 24,25 e 31 de dezembro, bem como em 1° de janeiro. O Museu Histórico da Imigração não funcionará em 24 e 25 de dezembro e em 1° de janeiro de 2025. Abrirá no dia 31 entre 14h e 17h. O Parque Cidade das Crianças interromperá as atividades nos dias 24,25 e 31 de dezembro e no dia 1° de janeiro de janeiro. O Parque Van Gogh funcionará todos os dias das 9h às 18h.

