Stock Car também tem Super Final de sua versão virtual neste domingo

Decisão será vista pelo público nas arquibancadas do mais famoso autódromo do Brasil e por meio de transmissão ao vivo

Campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series, a E-Stock vai coroar os campeões das categorias PRO e AM na temporada 2024 neste fim de semana (14 e 15 de dezembro) de forma especial: a Super Final será realizada de forma presencial, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, e vai reunir os dez melhores pilotos em cada uma das divisões em disputa. Será um momento muito aguardado porque representará a concretização de uma premiação inédita: o futuro campeão da PRO terá a oportunidade de guiar um carro da Turismo Nacional no mais famoso dos circuitos brasileiros.

Promovida pela Vicar e organizada pelo IRB Esports, a temporada 2024 da E-Stock é disputada sob a plataforma do iRacing e tem o patrocínio de Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Hankook Tire, Extreme SimRacing e Razer.

Ao longo de todo o campeonato, a E-Stock alcançou números expressivos, que reforçam o alcance cada vez maior do automobilismo virtual. Em termos de transmissão, foram registradas três milhões de impressões, 418 mil visualizações e 126 mil horas de exibição. Nas redes sociais, a categoria já obteve um milhão de impressões, com 400 mil visualizações de vídeo.

A E-Stock também impactou grande público e ‘furou a bolha’ do AV ao promover ativações em acontecimentos de relevância para o público jovem como a Só Track Boa, um dos maiores eventos de música eletrônica do Brasil, com presença de 60 mil pessoas em São Paulo e Belo Horizonte, além de ativação em loja da Vivo, no Morumbi Shopping, na capital paulista.

Agora, a competição chegará ao seu ápice em meio a uma programação recheada de velocidade para o fã do esporte a motor com a definição dos títulos da Stock Car, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional na pista real do “templo do automobilismo brasileiro” , além de uma grande festa para o público em um evento inédito: o BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo reunirá o melhor All-Inclusive Premium, churrasco de primeira e grandes atrações musicais com os shows de Matheus & Kauan (no sábado) e Bruno & Marrone (no domingo).

A temporada 2024 da E-Stock teve início em maio, com as seletivas da primeira fase. Ao todo, a competição reuniu mais de 150 pilotos e realizou 24 provas antes de ‘peneirar’ os 20 candidatos ao título, sendo dez na categoria PRO e outros dez na AM.

Medalhista de ouro no FIA Motorsport Games, disputado em novembro em Valência, na Espanha, Luiz Felipe Tavares garantiu vaga na Super Final como campeão da primeira fase na categoria PRO, que também contemplou Victor Tieri, Victor Miranda, Jackson Resende e Neto Nascimento com um lugar na decisão. A segunda fase foi vencida por Pedro Picanço, que vai para a última batalha da temporada para acelerar em Interlagos, tal qual Emanuel Santos, Leandro Werle, Slan Santos e Ralph Benitez.

A final na categoria AM classificou primeiramente Gelson Xavier (campeão do primeiro turno), Gabriel Felipe, Bruno Campos, Felipe Mota e André da Croce. E na segunda fase, concluída no fim de novembro, avançaram o campeão Carlos Erwig, João Pessatto, Paulo Nunes, Augusto Gribel e Felipe Pagni.

Decisão diante do público — Um dos grandes atrativos da Super Final presencial da E-Stock é a oportunidade de os talentos do automobilismo virtual competirem em frente a uma multidão de torcedores nas arquibancadas e na Fanzone de Interlagos. Para a maioria dos pilotos, a decisão do campeonato será uma experiência única e inesquecível com a possibilidade de subir ao almejado pódio do autódromo paulistano, palco de mais de 150 largadas da Stock Car e cenário do Brasil no Mundial de Fórmula 1.

A etapa decisiva da E-Stock também representará um marco para o AV de forma geral. Será a primeira vez que o campeonato virtual oficial da Stock Car vai colocar dez pilotos de cada categoria, lado a lado, em simuladores de última geração produzidos pela Extreme SimRacing. Trata-se de uma enorme chance para os talentos da E-Stock apresentarem o automobilismo virtual diante de um grande público e ampliar esta cada vez mais crescente base de fãs.

A E-Stock servirá como um grande ‘esquenta’ antes de a Stock Car Pro, que vai acelerar com a corrida principal da Super Final BRB a partir de 14h30 e vai coroar o campeão da temporada 2024, marcando assim a despedida da geração de carros Sedan, em vigor desde o início da sua história, há mais de 45 anos.

Os pilotos vão acelerar para a decisão do campeonato no Stock Point, com ampla estrutura montada na área das seringueiras, com capacidade para reunir cerca de 10 mil espectadores neste setor, composto também por palco, exposição de carros e Espaço Kids. Além dos finalistas, o público também terá a oportunidade de vivenciar a sensação de andar em um carro virtual da Stock Car, em horários determinados durante o fim de semana.

A programação da competição virtual em Interlagos começa no sábado, em que os pilotos terão à disposição uma hora para fazer a adaptação aos simuladores. No domingo, a decisão do título na categoria AM começa às 10h, enquanto a PRO define o futuro campeão a partir de 12h15, com a transmissão ao vivo abrindo para a sessão classificatória que definirá o grid e, logo em seguida, a largada para corrida, com 30 minutos de duração. A E-Stock é transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Stock Car, do Motorsport.tv Brasil e do IRB Esports no YouTube.

O futuro campeão da PRO vai ganhar, além do teste no carro da Turismo Nacional e do cobiçado troféu, um curso em escola de pilotagem, representando o compromisso da E-Stock em promover talentos do virtual para o universo do automobilismo real. O piloto receberá ainda miniatura personalizada do carro da Stock Car e fone de ouvido exclusivo Vivo Fibra Gamer. Segundo e terceiro colocados da PRO ganharão troféu e uma volta rápida. O dono do título da AM receberá troféu — bem como vice-campeão e terceiro colocado na Super Final —, além de miniatura personalizada do carro da Stock Car, volta rápida e fone Vivo Fibra Gamer.

Os finalistas

Categoria PRO

Primeira fase

1º – Luiz Felipe Tavares (Bengutan Racing)

2º – Victor Tieri (Lobo Racing)

3º – Victor Miranda (Delinte eSports by TK)

4º – Jackson Resende (Delinte eSports by TK)

5º – Neto Nascimento (Beguntan Racing)

Segunda fase

1º – Pedro Picanço (AC7 e-Racing Team)

2º – Emanuel Santos (AC7 e-Racing Team)

3º – Leandro Werle (Vogel Motorsports)

4º – Slan Santos (W2 E-ProGP)

5º – Ralph Benitez (Delinte Esports by TK)

Categoria AM

Primeira fase

1º – Gelson Xavier (HUB Racing)

2º – Gabriel Felipe (Oak Racing Team)

3º – Bruno Campos (HUB Racing)

4º – Felipe Mota (AC7 e-Racing Team)

5º – André da Croce (Union Esports)

Segunda fase

1º – Carlos Erwig (MW GP)

2º – João Pessatto (Union Esports)

3º – Paulo Nunes (piloto independente)

4º – Augusto Gribel (Titan Racing Team)

5º – Felipe Pagni (Track Friends)

Programação em Interlagos, Super Final BRB

Quinta-feira, 12 de dezembro

08:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra Oficial

10:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra Oficial

16:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (etapa 6), 20 minutos + 1 volta

Sexta-feira, 13 de dezembro

07:30 – Stock Series – Shakedown

07:55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

08:45 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookies)

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

10:50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

12:05 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

12:45 – Stock Series – Treino Livre 2

13:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14:45 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15:45 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

16:25 – Stock Series – Treino Livre 3

17:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

18:00 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

Sábado, 14 de dezembro

08:00 – Stock Series – Classificação

08:45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09:40 – Stock Car Pro Series – Classificação

11:00 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:00 – Turismo Nacional – Classificação

14:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

10:00 – E-Stock – Super Final AM

12:15 – E-Stock – Super Final PRO

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)