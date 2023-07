Rodoviária se transforma em palco para arte e música com artesanato cosmopolense e ‘Rock Gospel’

O ‘Terminal Rodoviário Prefeito José Garcia Rodrigues’ (‘Zé da Peggy’), conhecida ‘Rodoviária de Cosmópolis’, recebeu mais uma edição mensal da ‘Feira Artes e Artesanato’.

O evento aconteceu na noite da quarta-feira (12), reunindo artesãos cosmopolenses dos mais variados segmentos artísticos, expondo e comercializando seus trabalhos.

Dentre os destaques da edição, estavam as apresentações musicais da Banda Lócrio, interpretando sucessos evangélicos em versões ‘rock gospel’.

A ‘Feira Artes e Artesanato’ é organizada pela Prefeitura de Cosmópolis, por meio do Departamento de Turismo, com apoio de comerciantes e artesãos cosmopolenses.

As exposições integram os projetos de reestruturação da ‘Rodoviária de Cosmópolis’, em fase de licitação para as obras de reforma e melhoramentos, sendo o evento um incentivo aos artesãos e artistas locais, resgatando técnicas típicas de artesanato e preservando a cultura regional.

A ‘Feira Artes e Artesanato’ acontece mensalmente no setor comercial da Rodoviária, primeiro piso, onde está localizada a sala ‘Artes e Artesanato’, espaço para exposição permanente dos artesãos.

O cadastramento para as exposições e informações são feitas pelo 3812-3168, central do Departamento de Turismo.