Rodrigo Falsete lidera apuração das eleições municipais 2024 em Mogi Guaçu com 63% dos votos

Com 10% das urnas apuradas nas eleições municipais de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsete, candidato pelo PSD, aparece como o favorito na corrida para prefeito, liderando com 63% dos votos. Seu principal concorrente, Dr. Nora, do PL, vem em segundo lugar com 30% das intenções de voto.

Ainda restam 90% das urnas a serem contabilizadas, e o cenário pode sofrer alterações, mas a vantagem de Rodrigo Falsete, até o momento, é significativa. A expectativa é que a apuração continue avançando rapidamente ao longo do dia, com resultados mais concretos até o final da noite.