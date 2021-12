Rodrigo Garcia inaugura creche escola em Espírito Santo do Pinhal

A prefeita Municipal Cristina Brandão recebeu o Governador em exercício, Rodrigo Garcia, na cidade

A Prefeita Municipal de Espírito Santo do Pinhal, Cristina Brandão, recebeu a visita do Governador em Exercício, Rodrigo Garcia, para a inauguração da EMEB “Dr. Francisco Álvares Florence” (Creche Escola), que também abrigará o Berçário EMEB “Januário Nicolella Neto”.

O evento também contou com a presença do Deputado Federal Arnaldo Jardim, Deputado Estadual Barros Munhoz, Vice-Prefeito Toninho Ragazzo, Secretário Estadual de Habitação Flávio Amary, Secretário Estadual de Justiça e Cidadania Fernando José da Costa, Secretário Executivo do Programa Cidade Legal Eric Rodrigues Vieira, Assessor da Presidência da FDE e Ex-Prefeito José Benedito de Oliveira (Zeca Bene), Presidente da Câmara Antônio Arquideu Zibordi Filho e demais Vereadores, Diretora Municipal de Educação Profa. Solange Izidoro, Diretor Municipal de Habitação José Roberto Spinelli, Prefeitos e outras autoridades do Estado e de nossa região.

Na ocasião, além da inauguração dessa importante escola, o Governador anunciou novas e importantes conquistas:

– Formalizaram a entrega de 31 assinaturas do programa Cidade Legal para o Parque São Judas Tadeu 2;

– Assinatura de autorização para início das obras de Infraestrutura dos 265 lotes do Conjunto Habitacional Paula Klinger Costa, que já começam nesta Segunda-feira (06/12);

– Autorização para implantação de uma unidade do Poupatempo em Espírito Santo do Pinhal;

– Assinatura de autorização para recapeamento da estrada que liga Espírito Santo do Pinhal a Albertina, uma obra de quase R$6 milhões de reais.