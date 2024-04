Romilson Silva Anuncia Pré-Candidatura a Prefeito de Jaguariúna Pelo MDB em Jaguariuna

Com vasta experiência legislativa e compromisso com o desenvolvimento local, Romilson Silva lança sua pré-candidatura à prefeitura de Jaguariúna, prometendo continuidade e inovação na gestão municipal.

Romilson Silva, atual presidente da Câmara Municipal e uma figura política amplamente reconhecida em Jaguariúna, anunciou oficialmente sua pré-candidatura à prefeitura do município pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido do atual prefeito Gustavo Reis. Com uma trajetória sólida e dedicada ao serviço público, Silva busca agora levar sua experiência e compromisso para uma nova esfera de atuação, visando contribuir ainda mais para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade jaguariunense.

Aos 40 anos de idade, Romilson Silva é um líder comunitário respeitado, casado e pai de dois filhos, que traz consigo um extenso histórico de realizações durante seus três mandatos consecutivos como vereador e seu segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna. Além disso, Silva também é colaborador há 21 anos na empresa Jaguar Plásticos, demonstrando seu compromisso tanto com a esfera pública quanto com o setor privado.

Formado em Gestão Pública e Gestão da Qualidade, com uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas, Romilson Silva destaca-se por sua capacidade de articulação política e sua habilidade em propor e aprovar políticas públicas que beneficiam diretamente os cidadãos de Jaguariúna. Entre suas conquistas mais significativas está a implantação da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), que oferece ensino superior gratuito à população local, além de importantes emendas parlamentares que contribuíram para o desenvolvimento da cidade e a melhoria na qualidade de vida dos munícipes.

Com o apoio do MDB, partido do atual prefeito Gustavo Reis, Romilson Silva inicia sua jornada rumo às eleições municipais com o firme propósito de unir forças em prol do desenvolvimento de Jaguariúna, colocando sempre os interesses da comunidade em primeiro lugar.