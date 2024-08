Rommanel esgota oito dos 12 modelos na primeira semana de lançamento da coleção de relógios

A Rommanel, referência no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, une tecnologia de ponta e design luxuoso com sua primeira coleção de relógios, “Rommanel Watches”, lançada nesta semana. Em poucos dias, 8 dos 12 modelos da linha já se encontram esgotados nas lojas da marca, com alta procura por consumidores de todo o Brasil.

Com 8 modelos de relógios analógicos e 4 digitais, a coleção se destaca por reafirmar o compromisso da marca com inovação e sofisticação. Os modelos analógicos da Rommanel Watches oferecem uma precisão excepcional, e são desenhados de forma a refletir a elegância que já é conhecida pelas jóias da marca. Cada peça é confeccionada com materiais de alta qualidade e detalhes cuidadosamente trabalhados.

Os modelos digitais, por sua vez, incorporam funcionalidades modernas que atendem às necessidades do consumidor contemporâneo. Equipados com tecnologia avançada, esses relógios oferecem recursos como cronômetro, alarme e iluminação LED, sem comprometer o estilo sofisticado que é a prioridade da Rommanel.

“O sucesso de vendas em tão pouco tempo confirma a aceitação e o desejo dos consumidores por nossa marca”, diz Fabiana Martins, diretora de marketing da Rommanel.

Sobre a Rommanel

Nascida em 1986, a Rommanel é sinônimo de joias de alta qualidade, banhadas a Ouro 18K e Prata 925, e conquista uma base cada vez mais fiel de clientes ao redor do mundo. Com presença em mais de 15 países, a Rommanel continua a crescer e a oferecer produtos que combinam beleza, funcionalidade e durabilidade.

Com um portfólio que ultrapassa os 3.000 modelos de joias, a marca continua a expandir suas fronteiras. Atualmente, conta com mais de 300 pontos de venda, empregando cerca de 600 colaboradores diretos e 3.500 indiretos, além de milhares de empreendedores que revendem seus produtos no Brasil, Estados Unidos e em mais de 15 países.