ROMPIMENTO DE ADUTORA PREJUDICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIFERENTES REGIÕES DE JAGUARIÚNA NESTA SEGUNDA-FEIRA

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jaguariúna informa que identificou o rompimento da adutora que abastece os reservatórios de água do Capotuna, na madrugada desta segunda-feira, 16 de março.

Devido a esse problema, o abastecimento de água para diferentes regiões da cidade está comprometido.

Os reparos na rede afetada pelo vazamento já estão sendo realizados pela equipe de manutenção do DAE e a previsão é que o abastecimento seja retomado até o início da noite desta segunda-feira.

O DAE pede a compreensão da população e reafirma seu compromisso com a qualidade do abastecimento de Jaguariúna.