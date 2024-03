ROMU Apreende Entorpecentes no Bairro Sacilotto

Da Redação

Na noite de 18 de março, a Equipe da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, especificamente a ROMU da Inspetoria, realizava patrulhamento preventivo pela Rua Rosa Arrivabene Rodrigues, no Bairro Sacilotto (02), quando se depararam com uma situação suspeita que resultou na apreensão de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os agentes da ROMU avistaram um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda branca, caminhando na escuridão com um embrulho preto nas mãos. Ao perceberem a presença da viatura, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade, adentrando uma área verde local bastante escura.

A equipe da ROMU imediatamente iniciou uma perseguição ao suspeito, que acabou deixando cair o embrulho preto no solo durante a fuga. Apesar dos esforços, não foi possível realizar a abordagem ou identificação do indivíduo. Contudo, ao inspecionarem o conteúdo do embrulho, os agentes encontraram 12 kits contendo um total de 21 pedras de uma substância de cor amarelada, semelhante ao crack, totalizando 252 unidades.

Diante dos fatos, os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados até o plantão policial, onde os detalhes da ocorrência foram narrados às autoridades competentes. A autoridade policial determinou a elaboração da ocorrência de natureza “Apreensão de Objeto”.

A ação da ROMU demonstra o comprometimento das forças de segurança municipal em coibir o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade de Artur Nogueira.