ROMU atende ocorrências de tráfico, agressão e furto durante o fim de semana em Artur Nogueira

Casos foram registrados nos bairros Benvenuto e em uma adega da cidade; suspeito de tráfico permaneceu preso

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal, ROMU, da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira atendeu duas ocorrências distintas durante o fim de semana envolvendo tráfico de drogas, agressões, ameaça e furto.

Na madrugada de sábado, dia 16, os agentes realizavam patrulhamento pelo bairro Benvenuto quando foram acionados para atender uma denúncia de perturbação do sossego público causada por som alto em uma residência na Rua 05.

No local, diversas pessoas foram abordadas e, durante revista pessoal, uma porção semelhante à cocaína foi encontrada com um dos indivíduos. Questionado, ele afirmou ter adquirido a droga na própria residência alvo da denúncia.

Diante das informações, a ROMU realizou buscas no imóvel e localizou outras porções aparentando ser cocaína, uma balança de precisão, R$ 50 em dinheiro, um aparelho celular e um simulacro de carabina calibre 12.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade de plantão e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Também no sábado, equipes da GCM e da ROMU atenderam uma ocorrência envolvendo lesão corporal, ameaça e furto após uma briga generalizada em uma adega da cidade.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados via CECON, mas quando chegaram ao local a confusão inicial já havia terminado. Como medida preventiva, as equipes realizaram patrulhamento e fechamento de bares nas proximidades para evitar novos tumultos.

Durante a ação, um morador informou que um dos envolvidos teria chutado o portão de sua residência e furtado o celular de sua esposa. O suspeito foi localizado em um bar próximo e abordado, porém nada de ilícito foi encontrado com ele.

Conforme apurado pela Guarda Municipal, a confusão teria começado após uma discussão de trânsito, evoluindo para agressões físicas entre os envolvidos.

A moradora relatou ainda que o aparelho celular foi localizado posteriormente no quintal da residência, após ter sido arremessado por cima do portão. No entanto, cartões bancários que estavam na capinha do aparelho não foram encontrados.

As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro, onde passaram por atendimento médico e tiveram lesões constatadas.

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia e o caso foi registrado pela Polícia Civil, que seguirá com as investigações.

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