ROMU Conduz Adolescente com Drogas Sintéticas para o Plantão Policial

Da redação

Em 09 de março, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, por meio da equipe ROMU Alfa, realizou uma operação que resultou na condução de um adolescente portando drogas sintéticas para o plantão policial. A ação ocorreu nas proximidades da rotatória do Bairro Vista Alegre, conhecido por ser um local de intenso tráfico de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo de camisa branca que, ao perceber a presença da viatura, tentou se esconder atrás de um veículo Fiesta que estava estacionado. Suspeitando da atitude do indivíduo, os agentes procederam com a abordagem. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, exceto um celular Motorola.

Entretanto, ao verificar o local onde o suspeito havia se escondido, os agentes encontraram um saquinho plástico transparente contendo 10 comprimidos de cores variadas, aparentemente ecstasy. O adolescente, identificado apenas pelo prenome M.D.S, confessou que havia obtido os comprimidos com um parceiro e já havia vendido a maioria, pretendendo comercializar o restante em uma festa denominada “Baile do Chefinho”, cujo local é divulgado pouco tempo antes do evento.

Diante dos fatos e das evidências apresentadas, o adolescente foi conduzido à presença da Autoridade Policial para as medidas cabíveis. Após a elaboração do Boletim de Ocorrência por porte de entorpecentes/ tráfico de drogas, o menor infrator foi liberado sob a responsabilidade de sua genitora.

Esta ação da ROMU demonstra o compromisso constante da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.