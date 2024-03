ROMU da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira apreende drogas e faca em abordagem preventiva na Rodovia SP 332 KM 150

Da Redação

A Equipe de Romu da Inspetoria da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira realizou uma ação de patrulhamento preventivo na Rodovia SP 332 KM 150, no bairro São Miguel, sentido Artur Nogueira em 02 de março. Durante a operação, os agentes se depararam com um indivíduo, identificado apenas como CL, já conhecido pelas autoridades policiais, caminhando às margens da via.

A atitude suspeita de CL ao avistar a presença da viatura de Romu levou os agentes a abordá-lo imediatamente. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma faca com aproximadamente 18 centímetros de lâmina em sua cintura. Além disso, ao revistarem o bolso de sua bermuda, os agentes localizaram a quantia de R$200,00 em dinheiro.

Porém, o momento mais significativo da abordagem ocorreu quando CL tentou esconder algo em sua boca ao perceber a aproximação dos guardas. Após investigação, foi descoberto que ele guardava um invólucro plástico contendo 10 pedras de uma substância de cor amarelada, semelhante ao crack.

Questionado sobre a origem das drogas, CL afirmou tê-las adquirido na cidade de Cosmópolis. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido, juntamente com as drogas, dinheiro e objetos apreendidos, até o plantão policial. Na delegacia, foi elaborado o Boletim de Ocorrência de Natureza (PORTE DE ENTORPECENTES). Ao término dos procedimentos, CL foi liberado.

Essa ação demonstra o empenho da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira em garantir a segurança e combater o tráfico de drogas na região. A colaboração da população em reportar atividades suspeitas é fundamental para o sucesso dessas operações preventivas.