ROMU de Artur Nogueira Apreende Droga em Denúncia no Bairro Nosso Chão

Na tarde de 12 de dezembro, a equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), pertencente à Inspetoria de Artur Nogueira, realizou a apreensão de entorpecentes no Bairro Nosso Chão após receber uma denúncia anônima.

Durante patrulhamento preventivo pela região, a equipe foi informada sobre a movimentação suspeita no Bairro. Segundo o denunciante, um indivíduo conhecido nos meios policiais havia escondido algo no pé de uma árvore no local mencionado.

Com base na informação, os agentes se deslocaram ao endereço indicado e realizaram a busca, encontrando um invólucro plástico contendo 34 pedras de substância de cor amarelada, aparentando ser crack.

O material foi apreendido e levado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada como “Apreensão de Objeto”. A autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência e a apreensão formal das substâncias.

A ROMU destacou a importância do apoio da população com denúncias que auxiliam no combate ao tráfico de drogas na cidade. As investigações continuam para identificar e responsabilizar os envolvidos.