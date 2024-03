Romu de Artur Nogueira realiza apreensão de drogas e detém adolescente em flagrante

Da Redação

No dia 21 de março, a Equipe de Romu Inspetoria, em patrulhamento preventivo pela Av. XV de Novembro, deparou-se com uma situação que resultou na apreensão de drogas e na detenção de um adolescente. O jovem, identificado pelo pronome “D”, já era conhecido nos meios policiais, e ao avistar a viatura da Romu, demonstrou atitude de espanto, o que chamou a atenção dos agentes para uma possível abordagem.

Ao tentar abordar o adolescente, ele empreendeu fuga, sendo perseguido pela equipe. Durante a perseguição, na Rua Johannes T. de Wit, “D” foi visto retirando uma sacola plástica de sua cintura e a arremessando por cima de um muro, dentro da EEPSG Magdalena Sanseverino Grosso.

Após a captura do adolescente, foi realizada uma busca pessoal, onde foi encontrado um aparelho celular da marca Samsung com ele. Além disso, a sacola plástica arremessada por “D” foi recuperada, contendo em seu interior 78 porções de uma substância semelhante à maconha.

Questionado sobre as drogas, o adolescente alegou tê-las perdido, porém, foi constatado que ele havia saído da Fundação Casa no dia 10 de fevereiro de 2024, onde cumpria medida socioeducativa pelo crime análogo ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos, “D” foi detido e conduzido juntamente com as drogas e o objeto apreendido até o plantão policial. Lá, os eventos foram narrados à autoridade policial, que determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de natureza Ato Infracional/Tráfico de Drogas. Ao término da ocorrência, o adolescente foi liberado para sua curadora.