ROMU detém 04 indivíduos em fuga suspeita

Da Redação

No dia 05 de abril, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira foi acionada para intervir em uma situação de desobediência e ameaça, culminando na detenção de quatro indivíduos após um intenso episódio de perseguição pelas ruas da cidade.

A equipe ROMU Alfa foi despachada após receber um chamado via Cecon, relatando a suspeita de um veículo Fox branco sendo seguido por um Gol cinza, ocupado por quatro indivíduos, na região do bairro Ouro Branco. O condutor do veículo Fox, identificado como (R), comunicou à equipe que estava sendo seguido de forma suspeita e acelerou seu veículo para tentar evadir-se da situação.

Diante da iminência do perigo, (R) entrou em contato com o plantonista Calles da GCM, que coordenou a resposta à ocorrência. As viaturas tentaram diversas abordagens ao veículo suspeito, que persistia em seguir o Fox pelas ruas da cidade. A situação alcançou um ápice quando, nas proximidades do Balneário Municipal, a ROMU Alfa tentou uma abordagem com sinais luminosos e sonoros, sem sucesso. A perseguição continuou em alta velocidade, com os suspeitos até mesmo trafegando na contramão de direção.

O desfecho ocorreu na rua Júlio Caetano, quando o veículo suspeito perdeu o controle e colidiu violentamente com uma árvore, resultando em danos significativos ao automóvel e ferimentos nos ocupantes. Após a colisão, a equipe da ROMU prontamente abordou os indivíduos, identificados como (L, G, G e O), todos já conhecidos pelas autoridades locais pela prática de tráfico de drogas.

Os feridos foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal para receberem cuidados médicos. Após a avaliação médica, todos foram conduzidos à presença da Autoridade Policial para as devidas providências legais.

A Autoridade Policial determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência, registrando os delitos de desobediência e ameaça. Ao término dos procedimentos legais, todos os envolvidos foram liberados, ficando à disposição da justiça para futuras diligências.