ROMU prende mulher por tráfico no jd. Ypê Pinheiros

Uma mulher foi presa em flagrante pela ROMU – Ronda Ostensiva Municipal de Mogi Guaçu, no jardim Ypê Pinheiro, na noite de terça feira, 02. A mesma tentou fugir, mas foi detida pelos policiais.

A mulher foi alcançada e a GCM feminina Camila foi acionada para comparecer no local para realizar revista, com a mulher foi encontrado em sua bolsa R$ 60,00 (sessenta reais) em notas trocadas e cinco pinos de cocaína no bolso da bermuda.

No pacote dispensado, os GCMs encontraram mais 58 pinos de cocaína, totalizando 63 pinos com o entorpecente. A mulher foi apresentada na Central de Policia Judiciária, onde o Delegado de plantão tomou ciência dos fatos e autuou a mesma em flagrante delito por tráfico de drogas.