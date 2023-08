ROMU prende três por tráfico dentro do Parque Florianópolis em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Dois homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas, pela Rondas Ostensiva Municipal (Romu), na tarde dessa quarta-feira (9), no Parque Florianópolis, em Jaguariúna.

Conforme o comandante geral do Gm, Araújo Mendes, o trio vinha sendo monitorado pelo Centro de Operações de Inteligência (COI), por atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Graças ao trabalho conjunto de investigação e vigilância, após uma hora de monitoramento, as equipes da ROMU conseguiram cercar e deter os suspeitos.

Na abordagem, foram aprendidos 42 porções de cocaína, além de 140 reais em dinheiro, que supostamente seriam da venda de entorpecentes. A ação foi possível devido à eficácia das estratégias de inteligência do COI, que permitiram o acompanhamento dos movimentos dos suspeitos antes da intervenção das equipes táticas.

A colaboração entre diferentes setores da Guarda Municipal também foi um fator essencial para o sucesso da operação. O canil da GM, representado pelos agentes Gm Nunes e Gm Roberta, desempenhou um papel fundamental na identificação de substâncias ilícitas e na busca de possíveis esconderijos.

Os três foram conduzidos até a delegacia da cidade, onde ficaram à disposição da Justiça.