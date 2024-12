ROMU SURPREENDE ADOLESCENTE COM DROGAS EM ARTUR NOGUEIRA

Na tarde de 12 de dezembro de 2024, durante patrulhamento preventivo nas proximidades da Escola Magdalena Sanseverino Grosso, agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) flagraram um adolescente em posse de drogas destinadas ao tráfico. A ação ocorreu no calçadão em frente à escola, local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes.

O adolescente, já conhecido pelas autoridades pela prática de tráfico, demonstrou comportamento suspeito ao avistar a viatura, saindo rapidamente do local.

Durante a revista pessoal, foram encontrados no bolso da blusa do menor dois embrulhos plásticos contendo 28 eppendorfs amarelos com substância análoga à cocaína. Questionado sobre a origem das drogas, o adolescente confirmou que os entorpecentes eram destinados à venda.

A genitora do menor foi acionada para acompanhar a ocorrência. No plantão policial, os fatos foram apresentados à autoridade de plantão, que determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência por Ato Infracional/Tráfico de Drogas. Após o registro, o adolescente foi liberado para a responsável legal.

A Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira reforça o compromisso com a segurança e segue intensificando ações preventivas no combate ao tráfico de drogas na região.