Rotas do Café de SP impulsionam turismo, geram empregos e aumentam faturamento dos negócios

De acordo com dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), iniciativa gerou em 2025 aumento no fluxo de visitantes e estimulou novos investimentos

O programa Rotas do Café, do Governo do Estado de São Paulo, vem apresentando resultados expressivos para o turismo e para a cadeia produtiva cafeeira paulista. De acordo com sondagem realizada pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP) por meio do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), a iniciativa tem gerado impacto positivo para a maioria dos empreendimentos participantes, com aumento no fluxo de visitantes, crescimento do faturamento e estímulo à geração de empregos e novos investimentos.

Segundo os dados apurados, no último ano (2025), 89% dos empreendimentos observaram crescimento no volume de visitantes após a criação das Rotas do Café, com média de aumento de 37%. Esse movimento também se reflete no faturamento que apresentou crescimento médio de 35%. Com isso, a avaliação é que para 80% dos participantes, o programa surtiu efeitos diretos em seus negócios, consolidando-se como importante indutor do desenvolvimento regional.

“O café faz parte da história do Estado de São Paulo. As Rotas do Café vêm para mostrar como o turismo pode transformar territórios ao conectar produção, cultura e experiência. Estamos falando de uma iniciativa que fortalece a economia regional, gera emprego, valoriza a identidade local e amplia a competitividade do nosso café”, destacou a secretária executiva da Setur-SP, Monica Samia.

O programa também impulsiona melhorias estruturais e a ampliação da oferta turística. Cinco em cada dez empreendimentos realizaram ou avançam na realização de novos investimentos em infraestrutura. Além disso, o circuito, que vem impulsionando a demanda, fez com que 44% dos empreendimentos contratassem novos colaboradores e assim 57% já criaram ou estão desenvolvendo novas atrações para enriquecer a experiência dos visitantes.

Além dos resultados econômicos, as Rotas do Café se destacam pelo compromisso com a sustentabilidade, inovação e integração local – aspectos que estiveram em evidência nesta semana em que foi celebrado o Dia Mundial do Café, no dia 14 de abril. Entre os empreendimentos participantes, 71% adotam práticas sustentáveis, como produção orgânica e compensação de carbono; 46% investem em tecnologias, como realidade aumentada e tours virtuais; 83% promovem a interação do visitante com as comunidades locais e seus produtos; e 65% mantêm parcerias com outros estabelecimentos, fortalecendo o turismo regional de forma colaborativa.

Rotas do Café

A iniciativa convida você a viver o café de perto. As Rotas do Café têm como objetivo estruturar, promover e valorizar o turismo ligado à cultura cafeeira no Estado de São Paulo, conectando fazendas históricas, cafeterias, torrefações, ateliês e experiências culturais em diferentes regiões produtoras. Ao integrar produção, história, gastronomia e inovação, o programa consolida-se como uma estratégia de desenvolvimento sustentável, capaz de gerar renda e preservar tradições.

Dividido em cinco rotas, o programa mapeou, além de destinos, vivências cafeeiras e atrativos histórico-culturais, envolvendo mais de 30 municípios paulistas. A iniciativa resultou na estruturação das rotas Cuesta, Itaqueri e Tietê Paulista; Circuito das Águas Paulista; Mantiqueira Vulcânica Paulista; Mogiana Paulista; e Alta Paulista, consolidando um portfólio turístico diverso e integrado. Veja mais em: https://www.rotasdocafe.sp.gov.br/rotas-cafe-sp.

Fonte Agência SP