Roubo a Estabelecimento Comercial em Jaguariúna: Polícia Detém Suspeito e Recupera Parte dos Bens Roubados

Na noite de 30 de julho, por volta das 19h38, um estabelecimento comercial em Jaguariúna foi alvo de um roubo praticado por dois indivíduos, um deles armado com uma pistola. A padaria foi assaltada e teve dinheiro e maços de cigarros subtraídos pelos criminosos.

Com informações rápidas e precisas, a patrulha da Polícia Militar conseguiu deter um dos autores do crime. Durante a detenção, os policiais recuperaram parte do dinheiro roubado e alguns maços de cigarros.

Enquanto os policiais realizavam a detenção do suspeito, um homem identificado apenas como F. desacatou os agentes. F. já possui um histórico de prisões por roubo e desacato a policiais e guardas municipais em outras ocasiões. Devido ao comportamento, F. também foi detido.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC). O suspeito detido pelo roubo permaneceu à disposição da Justiça, enquanto F. foi liberado após ser detido por desacato.

A Polícia continua as investigações para localizar o segundo autor do roubo e garantir que todos os responsáveis sejam levados à Justiça.