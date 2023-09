Roubo a Residência em Mogi Guaçu: Rápida Ação da Rocam Leva à Prisão de Suspeito

Vítima escapa de assalto e vizinhos ajudaram a capturar um dos criminosos

Na tarde de 15 de setembro na cidade de Mogi Guaçu, uma ação rápida da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) descobriu na prisão de um suspeito de roubo em uma residência no bairro Cercadinho. A vítima conseguiu escapar do assalto graças à ajuda dos vizinhos, que colaboraram com as autoridades para capturar um dos criminosos.

O incidente ocorreu por volta das 16h00, na Rua das Flores, quando uma equipe de Rocam, composta pelos policiais Cb PM Moreira e Sd PM De Cássia, estava em patrulhamento tático pela cidade. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu uma chamada de roubo para uma residência nas proximidades. Segundo informações iniciais, dois indivíduos haviam invadido uma chácara e ameaçado a vítima, fazendo-a crer que estavam armados.

Os infratores exigiram dinheiro, transferência via Pix e outros objetos de valor, mas o que conseguiram subtrair foi apenas o aparelho celular da vítima. Felizmente, no momento em que os assaltantes levaram a vítima para a cozinha, ela conseguiu escapar e pedir socorro, o que mobilizou os vizinhos.

Com a intervenção dos vizinhos, os criminosos se viram obrigados a deixar a residência às pressas pelos fundos. A Rocam, munida das características capturadas pela vítima, intensificou o patrulhamento pelos bairros próximos, com destaque para o Jardim Vitória, onde se soube da presença de um indivíduo suspeito de roubos semelhantes.

Ao entrar na Rua Geraldo Marchesi, um transeunte relatou à equipe que um indivíduo com características semelhantes havia entrado correndo em uma residência próxima. Questionado sobre as características do suspeito, o transeunte confirmou que eram compatíveis com a descrição fornecida pelo Copom.

Com o apoio do supervisor CFP, 2° Ten PM Pedro, as equipes fizeram contato com a testemunha da residência em questão, que relatou que seu filho havia chegado há alguns minutos. Após obter autorização para entrar na residência, os policiais encontrados ou suspeitos, identificados como AAVA

Diante das evidências e após um interrogatório, o suspeito confessou sua participação no roubo, revelando que agiu em conjunto com sua comparação, GD As autoridades deram voz de prisão ao suspeito, garantindo que seus direitos constitucionais fossem lidos e respeitados. Em seguida, AAVA foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) à escrivã Luciana.

O delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão do indiciado, que permanecerá sob custódia da justiça enquanto aguarda as medidas legais. O rápido e eficaz trabalho da Rocam e a colaboração da comunidade foram fundamentais para resolver o caso e garantir a prisão de um dos envolvidos no roubo de residência em Mogi Guaçu.