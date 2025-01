Roubo a residência em Mogi Mirim termina com prisão de suspeito após perseguição e buscas em mata

Na tarde de 23 de janeiro, uma operação policial resultou na prisão de J., suspeito de participar de um roubo a residência ocorrido na Rua do Mirante, em Mogi Mirim. Durante o crime, além de pertences da casa e das vítimas, um veículo Celta preto foi levado pelos assaltantes.

A ação policial teve início quando o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informou sobre o roubo e repassou características dos envolvidos. Equipes de patrulhamento tático mobilizaram-se rapidamente e localizaram o veículo abandonado na Avenida Pedro Botesi. Testemunhas relataram que os criminosos fugiram a pé em direção ao bairro Santa Clara.

Durante as buscas, policiais identificaram J., cujas características correspondiam às informações transmitidas pelo comando tático via rádio. Em seguida, com apoio da Força Tática e da Rocam, as equipes realizaram diligências em uma área de mata próxima, onde populares relataram terem visto os suspeitos descarregando objetos do veículo roubado. No local, alguns pertences das vítimas foram encontrados em um córrego.

As vítimas, que ficaram sob domínio dos criminosos por cerca de uma hora e meia e relataram terem sido torturadas, reconheceram J. com 100% de certeza. Ele foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde a autoridade de plantão, ratificou a prisão em flagrante.

A perícia da Polícia Científica examinou o veículo e a residência, recolhendo materiais para análise. As vítimas receberam atendimento das equipes policiais e permaneceram no local até a conclusão dos procedimentos. O caso segue sob investigação, e J. permanece preso à disposição da Justiça.