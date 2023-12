Roubo a Veículo em Santo Antônio de Posse: Quatro Menores Apreendidos

Da Redação

Na madrugada de 05 de dezembro, a cidade de Santo Antônio de Posse foi palco de um roubo de veículo realizado por quatro indivíduos, todos aparentendo serem menores de idade. Os suspeitos foram identificados como EB (17 anos), KH (16 anos), LW (15 anos) e OH (14 anos).

A ação criminosa envolveu o uso de um simulacro de pistola, instrumento que imitava uma arma de fogo. Durante o patrulhamento, uma equipe policial, localizou os investigados 03 (LW) e 04 (OH) caminhantes pela via, ambos sujos de barro. Ao realizar a abordagem, foi encontrado com o investigado 03 uma chave de moto, levando os policiais a aprofundar a investigação.

Os dois suspeitos envolvidos confessaram a prática do roubo e forneceram informações sobre o paradeiro do veículo, além de identificar os outros dois envolvidos. Durante a abordagem, os genitores dos infratores estiveram presentes e testemunharam o relato dos jovens. Um dos suspeitos indicou o local onde uma motocicleta roubada estava escondida, perto de uma fazenda, em um canavial.

A equipe deslocou-se com o menor infrator até o local indicado e teve sucesso em localizar uma motocicleta Honda/CG 160 START 2018, bem como um capacete, ambos os objetos recuperados.

Posteriormente, a equipe passou-se na residência do suspeito 01 (EB), local onde o suspeito 02 (KH) foi abordado. Ao chegar em casa, foi avistado na área o capacete da vítima do roubo. Durante a abordagem, o suspeito 01 confessou a existência de um simulacro de arma de fogo tipo pistola, que estava guardado sobre a guarda-roupa em seu quarto. A entrada foiaitorizada pelo tio, que foi apresentado como responsável legal.

Todos os suspeitos foram encaminhados, acompanhados de seus responsáveis ​​legais, até o CPJ de Jaguariúna. O plantonista, ao contatar o delegado de plantão, que devido à demanda de ocorrências, deliberou pela apresentação da ocorrência pelo DP de Santo Antônio de Posse.

Por volta das 08:00, a plantonista compareceu, contatando o delegado de plantão, que ratificou a apreensão dos menores infratores após a elaboração de todos os procedimentos e o reconhecimento de dois dos envolvidos pela vítima do roubo. Os adolescentes permaneceram apreendidos pelo DP de Santo Antônio de Posse. O caso continua sob investigação para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades dos envolvidos.