Roubo de celular: como cuidar do seu aparelho no Carnaval

O risco de ter o smartphone roubado, ou até mesmo de molhar o aparelho em uma chuva de verão inesperada, pode ser evitado. Seguro para smartphones novos e usados é uma das alternativas de proteção disponível para garantir a tranquilidade

O celular é hoje um dos principais alvo dos criminosos. Em média, são roubados dois aparelhos a cada minuto no Brasil, segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com a chegada do Carnaval, se torna ainda mais importante proteger o smartphone para evitar ser mais uma vítima, principalmente durante os desfiles dos blocos de rua.

Para quem não abre mão de levar o celular para fazer fotos e vídeos deste momento de diversão, uma das maneiras de protegê-lo é ter um seguro para ter liberdade para se conectar.

“O seguro tem uma proteção completa para o smartphone, e resguarda contra imprevistos como roubo, furto, quebra de tela e oxidação. As coberturas podem ser combinadas ou compradas individualmente”, explica Luiz Carlos Pires, Superintendente de Digital, Produtos e Customer Experience da Assurant no Brasil.

O especialista explica que, cada vez mais, os brasileiros procuram uma proteção para o celular. “É uma oportunidade enorme, já que apenas 12% dos consumidores de smartphone têm seguro contra roubo/furto do aparelho, segundo dados da pesquisa Mobile Time/Opinion Box”, diz.

Outro fato relevante, segundo ele, é que após o lançamento do Aplicativo do Governo Federal “Celular Seguro”, as buscas por esse termo cresceram 9 vezes, tendo seu pico de pesquisas em dezembro de 2023. “Isso demonstra como os consumidores estão preocupados com o seu aparelho e com o que tem dentro dele. Além disso, estão mais antenados nas formas de proteger e por isso, as contratações de seguros vem crescendo ano após ano, seja para aparelho novo ou usado”, explica

Seguro para celular novo e usado

De acordo com Pires, o seguro para celular novo é contratado no momento da compra do aparelho em lojas de celular, redes de varejo físicas ou on line, fabricantes de smartphone, e insurtechs parceiras da Assurant. Já a proteção para o celular usado pode ser contratada a qualquer momento na plataforma digital Bem Mais Seguro da seguradora, além dos canais de parceiros comerciais da Assurant”, diz Pires.

O que fazer para acionar o seguro?

Se acontecer algum imprevisto coberto pelo seguro, o cliente deve entrar em contato com a seguradora para comunicar o ocorrido (e enviar os documentos necessários, como Boletim de Ocorrência). A Assurant disponibiliza aos segurados a comodidade de acionar seu seguro pelo WhatsApp ou pela Central de Atendimento.

Qual o valor do seguro para celular?

Os valores são calculados de acordo com marca, modelo, família de aparelhos e pode variar de acordo com o plano contratado.

Qual o perfil de quem contrata o seguro para celular?

De acordo com o Superintendente de Digital, Produtos e Customer Experience da Assurant, o estilo de vida também é um fator que define o perfil de contratação do seguro. Nas capitais, onde o índice de roubo e furtos é maior, os consumidores optam pela cobertura completa, contra roubo, furto e quebra.

Em cidades menores, a procura por quebra ou defeito funcional é uma tendência que observamos.

“A maior procura pelo seguro celular é devida a alguns fatores como a necessidade de estar conectado, os valores dos aparelhos e outros riscos como transações financeiras indevidas em casos de roubo ou assalto”, diz o especialista.

Dicas para evitar ter o celular roubado

Evite tirar fotos no meio da agitação dos desfiles e bloquinhos;

Esteja atento a todos os movimentos suspeitos no meio da aglomeração;

Cuidado com o celular no bolso ou na bolsa;

Quando estiver de carro, evite falar ao celular com a janela aberta;

Antes de sair para os desfiles, deixe anotado em casa o IMEI do celular, pois ele também pode facilitar o bloqueio do aparelho.

Se o seu aparelho é segurado, entre em contato com a seguradora. No caso da Assurant, a seguradora faz o bloqueio do aparelho assim que acionada.