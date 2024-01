Roubo em Mogi Mirim: Suspeito Indiciado Após Tentativa Frustrada

Da Redação

Na noite de 27 de janeiro, um incidente de roubo na Avenida Brasil, próximo à região central de Mogi Mirim, deixou a comunidade local em estado de alerta. Dois indivíduos em uma motocicleta foram reportados pelo COPOM tentando realizar o roubo de uma motocicleta. No entanto, ao não conseguirem ligar o veículo alvo, acabaram por subtrair uma bolsa e um celular da vítima.

Segundo informações policiais, a última localização registrada do aparelho celular foi na Rua Alcindo Pissinati. Em resposta, as autoridades realizaram um patrulhamento pela área, resultando na abordagem de dois suspeitos, identificados como V. E. Durante a abordagem, as vítimas compareceram ao local com o intuito de recuperar o aparelho celular e imediatamente reconheceram um dos abordados, identificado como A., como o autor do roubo. Os detalhes das vestimentas e capacete utilizados na ação criminosa foram confirmados pelas vítimas.

Por outro lado, o segundo suspeito, V., não foi reconhecido pelas vítimas e, portanto, foi liberado pelas autoridades. Entretanto, com base em informações fornecidas por vizinhos, uma bolsa contendo documentos pessoais da vítima foi localizada em um terreno próximo ao local da abordagem. No entanto, o celular, um modelo Xiaomi 12T Pro, não foi encontrado, apesar dos esforços para rastreá-lo via GPS.

Diante dos fatos apresentados, as autoridades procederam com a voz de prisão em flagrante delito para o suspeito identificado como A., que foi conduzido ao CPJ de Mogi Guaçu, onde permaneceu sob custódia. O caso continua sendo investigado pelas autoridades competentes para determinar todos os envolvidos no incidente e recuperar o objeto roubado.