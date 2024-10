Roupa Nova faz show em Jaguariúna, dia 18 de outubro

A banda se apresenta na RED Eventos

Jaguariúna recebe no dia 18 de outubro, na RED Eventos, a banda Roupa Nova. O show é um dos últimos da turnê 40 Anos. A abertura da casa será às 21h e o show está previsto para às 23h30.

No repertório, o Roupa Nova apresenta todos os sucessos das quatro décadas de estrada e que fizeram parte da história dos fãs, sendo muitas delas trilhas sonoras de novelas.

Além do Roupa Nova, a noite terá, como show de abertura, a apresentação de Elton John Cover, por Rafael Dentini (espetáculo Tributo a Elton John).

O evento é separado em setores, sendo MESAS com 04 lugares divididos por Diamante, Ouro, Prata e Bronze. Duas áreas OPENBAR completam o evento, sendo a Premium e o Camarote, ambos em pé. No primeiro, o open é de Cerveja, Refrigerante e Água, já no segundo, além dessas bebidas, o público tem Vodka, Gin e Energético.

Os ingressos podem ser adquiridos em Campinas, na Equipadão Norte Sul e Stefano’s Galleria Shopping, e nas unidades da Dr. Placas de Amparo, Jaguariúna, Artur Nogueira, Pedreira e Mogi Guaçu. Em Mogi Mirim, vendas na Newness. Compras online no site oficial do evento em agoraingressos.com.br

Informações pelo telefone 19 3244-1254

SERVIÇO:

Roupa Nova na RED Eventos, em Jaguariúna

QUANDO: 18/10/24

HORÁRIO: a partir 21h

LOCAL: RED EVENTOS – Jaguariúna

ATRAÇÃO:

– ROUPA NOVA

INFORMAÇÕES:

(19) 3254-1254