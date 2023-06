Rovensa Next lança portifólio de biossoluções na Hortitec

Com foco no fornecimento de uma linha de produtos que sejam eficazes, saudáveis e seguros tanto para as pessoas quanto ao meio ambiente, a Rovensa Next, que nasceu da união de dez empresas controladas pelo Grupo Rovensa, uma multinacional sediada em Portugal e presente em mais de 80 países, projeta faturar R$ 1 bilhão no Brasil.

O palco escolhido para a estreia do novo portfólio – voltado à tecnologia de aplicação, nutrição vegetal, proteção de plantas e produtos biológicos – no mercado de hortifruticultura foi nada menos que a Hortitec, no interior de São Paulo, referência em seu mercado de atuação.

A Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec), que começou hoje (21 de junho) e vai até sexta-feira ( 23 de junho), em Holambra (SP), é reconhecida como o maior evento hortifrutícola da América Latina. Surgiu, há 28 anos, do ideal de um grupo de empresários ávidos por criar em território nacional um evento similar às principais exposições da Europa e dos Estados Unidos.

Em 2022, aproximadamente, 500 empresas e mais de 32 mil visitantes marcaram presença no Parque Expoflora. A expectativa é que a 28ª Hortitec movimente cerca de meio milhão de Reais nos três dias de exposição, segundo informações divulgadas por Renato Opitz, diretor geral da Hortitec.

“O setor de frutas e hortaliças possuem grandes desafios, quando falamos do combate de pragas, doenças, produtividade e fitotoxicidade, além de discutir outros aspectos que vão até a mesa do consumidor. Tudo isso será debatido na Hortitec. Por este motivo, levaremos para Holambra soluções como PREV-AM, PRINCIPAL, AIRTRUCK e TRANSFORMER”, informa Luís Carlos Cavalcante, que estará à frente dos departamentos de Marketing, Vendas e Comercial da Rovensa Next Brasil.

PREV-AM, por exemplo, é um produto sem igual no mercado, sendo capaz de controlar mosca-branca, psilídeo e tantas outras pragas de grande impacto econômico na agricultura brasileira, sem ameaçar de forma significativa a população de abelhas e predadores naturais, ainda com a vantagem de não deixar resíduos de produtos químicos nos alimentos.

Foco na sustentabilidade

Crescimento populacional, alterações climáticas, mitigação de gases de efeito estufa e maior pressão da sociedade à preservação do meio ambiente, além do desejo dos consumidores por uma alimentação mais saudável, são alguns dos desafios globais enfrentados na produção atual de alimentos. Tais transformações impactam diretamente produtores rurais, indústria e distribuidores, que necessitam responder às exigências.

Jorge Almeida, que será responsável pela direção da área Administrativa, RH e Desenvolvimento da Rovensa Next Brasil, também reforça a importância atual dos produtos biológicos nas lavouras brasileiras. O Phós’UP é um grande exemplo. “Phós’UP é capaz de incrementar a produtividade da cultura da soja em até 8,7 sacos por hectare. O produto é formulado com a bactéria Pseudomonas fluorescens e possui alta aptidão para solubilizar o fósforo e promover o crescimento vegetal, ao mesmo passo que gera economia para o produtor”, explica Almeida.

“Além de biossoluções, precisamos levar até os produtores rurais o apoio técnico necessário para que extraiam o melhor resultado destas tecnologias inovadoras”, conclui Cavalcante. Os planos da Rovensa Next preveem um crescimento aproximado de 40% ao ano e alcançar faturamento de R$ 1 bilhão no Brasil até 2025. Para tanto conta com 3.000 funcionários, mais de 30 centros ou laboratórios experimentais de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 14 fábricas.