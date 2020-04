Rua Maria Cecília Rebiere de Amparo recebe novo asfalto, sinalização, acessibilidade e troca de redes de água e esgoto

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob acompanhou na tarde de terça-feira, 28/4, a finalização das obras da revitalização da rua Maria Cecília Rebieri, no Jardim Sant’Anna.

A via contou com a troca de rede de água e esgoto, em sua primeira etapa, pelo SAAE – Serviço Autônomo e Água e Esgoto. Em seguida, com recursos do Governo Federal, a Prefeitura de Amparo, realizou a troca de base, o asfaltamento, acessibilidade, faixa elevada, sinalização viária e calçamento.

A obra, com valor determinado de R$ 314.554,95, destinado pela Caixa e Ministério das Cidades. “Como Prefeito e representante do povo, agradecemos ao deputado federal Paulo Freire (PL), pelo envio dos recursos. E um amigo da cidade que temos há anos, em Brasília, e que sempre nos envia recursos”, ressaltou o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.