Ruan & Leandro se apresentam para uma multidão na Festa do Peão de Paulínia

No último sábado (11), na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo, Ruan & Leandro escreveram outro importante capítulo na história da dupla. Mais de 16 mil pessoas lotaram as dependências da Festa do Peão de Paulínia para curtirem um grande show dos artistas que tem se destacado cada vez mais no cenário da música sertaneja.

“Foi uma noite incrível e especial. Queremos agradecer todo o público que marcou presença em nosso show, curtindo e cantando cada música do nosso repertório. Poder se apresentar em uma grande festa, pertinho de nossa cidade, que é Americana, foi um prazer! Com certeza vai ser um dia que vai ficar marcado em nossa carreira”, revelou a dupla.

No último mês de março, Ruan & Leandro reuniram em Americana, cidade do interior do Estado de São Paulo, fãs, amigos, familiares e profissionais do entretenimento para celebrar a gravação do DVD “De Volta ao Lar”.

O projeto, previsto para ser lançado ainda neste semestre, marca um retorno simbólico às origens da dupla. “De Volta ao Lar” foi gravado em um formato especial, reunindo participações da música sertaneja como João Neto & Frederico e Danilo & Davi. O audiovisual representa o reencontro com o público que acompanhou a caminhada desde o início, além de simbolizar uma nova fase na carreira da dupla.

Com a produção musical de Moisés Rufino, o audiovisual contou com o registro de dez faixas, sendo dois medleys de regravações e oito inéditas. “Foto no pijama”, sucesso da dupla, foi a música escolhida para abrir o projeto. A direção de vídeo ficou a cargo de Itabaji Di Biase. Vale destacar também as participações de João Neto & Frederico na música “O raio caiu no mesmo lugar” e Danilo & Davi em “Fofoca do ano”.

RUAN & LEANDRO

Naturais da cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, Ruan e Leandro cresceram ouvindo música sertaneja. Nos rádios de seus pais, artistas como Milionário & José Rico, Gian & Giovani, João Paulo & Daniel, Chico Rey & Paraná, Bruno & Marrone, entre outros, se destacavam no cenário sertanejo deslumbrando nos dois um sonho de menino e que anos depois tornaria realidade.

Tanto Ruan quanto Leandro começaram a cantar na adolescência. Ruan, aos 16 anos, em banda baile, época de grande aprendizado musical. Leandro, aos 15 anos, quando formou outra dupla, antes de se conhecerem em 2012, através de um amigo incomum, quando iniciaram um importante capítulo na história de Ruan & Leandro.

Em pouco mais de dez anos de carreira, a dupla tem em sua discografia três DVDs, quatro CDs e seis clipes lançados. Em 2014, Ruan & Leandro gravaram o CD “Sol do Meio Dia” – primeiro trabalho profissional. Neste projeto, a música “Dona do meu coração” se destacou e conquistou as rádios pelo o Brasil, projetando os artistas no cenário artístico.

A partir de 2015 a dupla lançou uma série de trabalhos autorais, cada vez ganhando mais repercussão e projeção nacional. A partir de 2023 vieram os primeiros audiovisuais de Ruan & Leandro. O primeiro foi “Cola ni mim que é buteco”. Em 2024 registraram “Fervo do Ruan & Leandro”, e em 2025 “Oh vontade de Beber”. Todos os projetos foram gravados em Goiânia/GO.

Entre as músicas de maiores destaque na carreira da dupla estão “Cola ne mim que é buteco”, “Estamos mudados”, “Voltamo” e “Foto no pijama”, que já ultrapassou cinco milhões de visualizações no YouTube, e figurou entre as mais tocadas nas rádios por todo o Brasil, consolidando de vez Ruan & Leandro como uma das duplas mais promissoras da música sertaneja.

Nas redes sociais, Ruan & Leandro vem colecionando números expressivos. No Youtube, são mais de 15 milhões de visualizações em seus vídeos. No Instagram são mais de 240 mil seguidores. Em todas as plataformas digitais suas músicas vêm ganhando cada vez mais destaques em cada novo lançamento.

Ruan & Leandro tem se apresentado nas principais casas de shows e festas agropecuárias dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Com um repertório bastante eclético, sempre valorizando as raízes sertaneja, a dupla tem conquistado fãs e admiradores por onde passam.

Para conhecer um pouco mais de Ruan & Leandro, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/ruaneleandro/

Facebook: https://www.facebook.com/ruaneleandrooficial

Youtube: https://www.youtube.com/@RuaneLeandro

TikTok: https://www.tiktok.com/@ruaneleandro