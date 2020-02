RUAS DE JAGUARIÚNA RECEBEM NOVA PINTURA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NO ENTORNO DAS ESCOLAS

O trabalho de pintura e sinalização de solo das ruas e avenidas de Jaguariúna já começou a ser feito. Primeiramente a Prefeitura, por meio da secretaria de mobilidade urbana, está pintando as vias que ficam próximas às escolas municipais, estaduais e particulares. Em seguida, a equipe sinalizará o entorno das escolas municipais de educação infantil (EMEIs) e dos centros de educação infantil (CEIs) e também os locais onde há o maior fluxo de veículos.

Para fazer a pintura a Prefeitura comprou 1000 galões de tinta por meio de licitação. Cada recipiente contém 18 litros do produto, nas cores branco, preto, amarelo, além do solvente que também é necessário para fazer o trabalho.

Nesta segunda-feira, dia 3, a equipe da secretaria de mobilidade urbana fez a pintura no bairro Nova Jaguariúna. Depois deve seguir para outras instituições de ensino que ficam, por exemplo, nos bairros Florianópolis e Amâncio.

A previsão da secretaria é que em cada local a pintura seja feita em apenas três dias. Em aproximadamente dois meses a sinalização de solo das vias no entorno de quase 20 escolas da cidade deve ser concluída.

De acordo com o secretário de mobilidade urbana, Josino José da Silva, assim que a sinalização de solo for concluída a Prefeitura começará a renovar a sinalização vertical, com a troca de placas de trânsito. “O edital para a licitação da sinalização vertical já está sendo feito. Deve estar pronto ainda este mês. Todo esse trabalho é para melhorar o fluxo de veículos na cidade. Ter ruas bem sinalizadas significa ter mais segurança para todo mundo”, concluiu o secretário.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Divulgação