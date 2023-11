Saae inaugura Posto de Atendimento Central no Espaço Cidadão.

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (30), o novo Posto de Atendimento Central do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim. A unidade, instalada no Espaço Cidadão, reúne os setores de atendimento ao público e assistência social que funcionavam na sede da autarquia. O expediente segue de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

O presidente do Saae, Paulo Tarso de Souza, acompanhado do corpo de gestores e servidores da autarquia, salientou as melhorias implantadas no atendimento ao consumidor. “Hoje, através da central de relacionamento, o Saae atende 24 horas por dia, sete dias por semana, facilitando muito a vida do consumidor que não precisa mais se deslocar do seu imóvel para solicitar diversos serviços”.

Tarso também relembrou a implantação do Posto de Atendimento na Zona Leste, como experiência de sucesso na descentralização do atendimento. “Nós inauguramos o Posto de Atendimento na Zona Leste que atende cerca de 600 pessoas por mês, facilitando o acesso do cidadão que precisa buscar a autarquia”.

O prefeito municipal, Paulo de Oliveira e Silva, parabenizou a iniciativa da autarquia de trazer o atendimento para um local estratégico, movimentando a região central. “Temos aqui o Poupatempo, a Farmácia de Alto Custo, o Terminal de Ônibus e, agora, o Posto de Atendimento do Saae, dinamizando o centro de Mogi Mirim e facilitando ao cidadão resolver suas questões do dia a dia”.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença da primeira-dama e vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira, do chefe de gabinete Mauro Nunes, da secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros, secretário de Administração Antônio Claudio da Rocha Salgado; Secretário de Cultura e Turismo Luiz Dalbo; secretário de Segurança Pública, Luiz Carlos Pinto; secretário de Mobilidade Urbana Leandro Bordignon e a Ouvidora Municipal Isabel Manara.