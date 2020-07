SAAE instala novos reservatórios no Santa Maria do Amparo e distrito de Arcadas

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto finalizou na última semana a substituição de dois reservatórios de água tratada que beneficiarão a região do Santa Maria do Amparo e o distrito de Arcadas.

No Santa Maria o novo reservatório teve investimento de R$19 mil, com recursos próprios. A capacidade é de 15 metros cúbicos.

Já no Jardim Guarani, no distrito de Arcadas, o SAAE dispendeu R$ 28.500,00 para a substituição do reservatório que passa a ter capacita para 30 metros cúbicos.

“São mais duas regiões que estamos atendendo. O SAAE vem trabalhando diuturnamente para melhorar a oferta e a reservação de água, em Amparo”, ressaltou a superintendente do SAAE, Laura Petri Geraldino.