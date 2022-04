SAAE REFORÇA PROGRAMA DE INTEGRIDADE COM SERVIDORES

A responsabilidade de garantir o abastecimento com água potável, visando atender as necessidades atuais e futuras do saneamento do município, requer comprometimento de todos os que trabalham dia e noite para que esse direito seja cumprido. Ter uma conduta ética, pautada pela integridade e honestidade em todas as relações, tanto humanas quanto com o meio ambiente, é um dos princípios do SAAE de Mogi Mirim.

Por esse motivo, a autarquia está realizando treinamentos que fazem parte do seu Programa de Integridade junto aos servidores. O objetivo é reforçar que, dentro do papel que cada um exerce no órgão, a ética e a integridade devem estar sempre presentes. O processo de Compliance (do inglês to comply, que significa “estar em conformidade”) está sendo aplicado em todos os setores, abrangendo desde os colaboradores que fazem o atendimento ao público até os operacionais, que são vistos todos os dias realizando os trabalhos de manutenção por toda a cidade.

Nesta quarta-feira (30), os servidores da sede, tanto do setor administrativo quando de manutenção, participaram de um treinamento que introduz ao programa. Alguns pilares do processo, como estratégia para cálculo de riscos, prevenção de conflitos e a conduta profissional que os servidores devem ter enquanto representantes do SAAE foram abordados, junto da importância do canal de denúncias existente, caso haja suspeita ou sejam constatadas irregularidades no ambiente de trabalho.

A importância do Programa de Integridade da autarquia, junto do código de conduta, é válida para todos e mostra que, dentro desse ambiente, não são aceitas práticas antiéticas ou qualquer tipo de irregularidade por parte dos colaboradores, independente dos cargos ocupados. Dessa forma se cria um ambiente com mais credibilidade.