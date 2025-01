SAAEJA INICIA OBRA DE MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAEJA) de Jaguariúna iniciou nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro, uma importante obra de melhoria no sistema de abastecimento de água. As intervenções ocorrem no reservatório que atende as regiões do Capotuna, Parque dos Ipês, Jardim Mauá I, Jardim Mauá II e Jardim Alice, com o objetivo de otimizar a distribuição e garantir maior eficiência no fornecimento de água para os moradores.

Segundo o SAAEJA, a obra inclui a instalação de uma cisterna no reservatório do Parque dos Ipês e a implantação de bombas automatizadas. Essas melhorias visam resolver os problemas de pressão que atualmente dificultam o uso total da capacidade do reservatório. Com o novo sistema, a operação será contínua, proporcionando maior estabilidade no abastecimento e melhorando significativamente o serviço para a região.

“O objetivo é oferecer um serviço de água mais eficiente e seguro, garantindo melhorias significativas para toda a população atendida”, afirma o presidente da autarquia, Wanderley Teodoro Filho.

A iniciativa reforça o compromisso do SAAEJA em investir em infraestrutura para atender às demandas de crescimento e proporcionar maior qualidade de vida à população de Jaguariúna.

Foto: Thiago Carvalho