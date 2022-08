Sábado, 06, é dia de Boate Azul, com Edson & Hudson e Gian & Giovani, na Red Eventos

Neste sábado, 06 de agosto, duas grandes duplas se reúnem para celebrar a música sertaneja no badalado palco da Red Eventos!

Edson & Hudson e Gian & Giovani estão juntos com a turnê Boate Azul, que vai apresentar o melhor do repertório de cada um e mais uma seleção de grandes sucessos.

Em três horas de show com blocos intercalados, e dois deles dedicados à interação das duplas, o repertório, com uma média de 50 músicas, promete reunir o melhor de Edson & Hudson e de Gian & Giovani, que juntos irão cantar clássicos da música sertaneja.

A ideia da turnê surgiu durante as lives na pandemia, quando os sócios da Live, Wilson Anastácio e Guga Pereira, observaram o quanto estes artistas eram reproduzidos por grandes nomes em suas apresentações virtuais. “Porque não levar este espetáculo para o público, é uma maneira de celebrar mesmo a música sertaneja, que tanto movimenta o mercado e sempre cria novidades”, pontuaram.

Nascidos e criados no interior de São Paulo, os cantores Edson & Hudson em Limeira, e Gian e Giovani em Franca, escreveram algumas páginas na história do segmento sempre em alta. Ambas as duplas se separaram por um período e perceberam o quanto são importantes e fortes juntos. “Boate Azul” irá juntar em um só palco artistas com timbres únicos e inúmeros sucessos que marcaram época e fazem parte da vida de muitas gerações.

A Red Eventos, que fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna, terá abertura às 22h00 e ingressos a partir de R$ 50,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.guichelive.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos (26/08 – Zé Ramalho; 03/09 – “Dois no Samba” Jorge Aragão e Diogo Nogueira; 21/10 – Marisa Monte; 22/10 – Belo in Concert; 19/11 – Chitãozinho & Xororó 50 Anos; 09/12 – Zezé di Camargo & Luciano) através do site www.GPPRODUCOES.com.br

