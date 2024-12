Sábado, dia 14, Campanha Natal sem Fome realiza Dia D no Paço Municipal

A campanha Natal sem Fome realiza no próximo sábado, 14 de dezembro, o Dia D de arrecadação no Paço Municipal. O evento ocorrerá das 9h às 14h no formato drive-thru. O propósito da mobilização é arrecadar alimentos não perecíveis para atender aproximadamente 2,8 mil famílias participantes do programa Viva Leite. A mobilização conta atualmente com 22 pontos de arrecadação, que podem ser conferidos no hotsite: https://campinas.sp.gov.br/sites/natalsemfome/a-campanha.

“A resposta à campanha Natal sem Fome é emocionante. Cada quilo arrecadado representa um gesto de solidariedade que fará a diferença na mesa de milhares de famílias neste fim de ano”, afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

A mobilização integra a programação do Natal Caminhos dos Sonhos (https://www.natalcaminhosdossonhos.com.br/) e busca arrecadar alimentos não perecíveis para famílias beneficiárias do programa Viva Leite, abrangendo cerca de 2,8 mil famílias no município.

A campanha Natal sem Fome é realizada por meio de parcerias com apoio do Recap (Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região), da Ceasa Campinas, da Sanasa, da Câmara Municipal, do Banco de Alimentos e dos órgãos de comunicação EPTV, EP FM, Grupo EP, Diário Campineiro, Correio Popular, Jovem Pan Campinas, Rede Família, Hora Campinas, Educa Tv, Rádio Educativa, VTV, TV Câmara, Rádio Brasil, TV Thathi, Rádio Transamérica, Nova FM e Rádio Central.

A mobilização se estenderá até o dia 20 de dezembro, com destaque para o “Dia D” em 14 de dezembro, das 9h às 14h, no Paço Municipal, em formato drive-thru. As doações serão direcionadas inicialmente ao Banco de Alimentos, responsável por redistribuí-las a 120 organizações da sociedade civil, que as entregarão às famílias.

Para assegurar a qualidade e eficácia das doações, a Prefeitura de Campinas disponibilizou a Cartilha de Orientação para Doação de Alimentos (https://www.ceasacampinas.com.br/sites/ceasacampinas.com.br/files/info/arquivos/cartilha_doacao_alimentos.pdf). O documento detalha os critérios para doações, como a prioridade por alimentos não perecíveis em embalagens íntegras e dentro do prazo de validade.

A cartilha orienta ainda sobre a correta seleção de alimentos in natura, como frutas, verduras e carnes, que devem estar em perfeitas condições de consumo. Esses produtos podem ser doados ao Banco de Alimentos, devidamente embalados e identificados.

Além disso, o material destaca os itens prioritários para doação, como arroz, feijão, óleo, leite, açúcar e farinha, e alerta para evitar produtos ultraprocessados ou sem embalagens originais. Sobras de alimentos preparados ou vencidos também são desaconselhados​​.

As doações serão destinadas inicialmente ao Banco de Alimentos, que fará a redistribuição para Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Essas entidades, por sua vez, serão responsáveis por entregar os alimentos às famílias atendidas pelo Programa Viva Leite, beneficiando diretamente 2,8 mil pessoas cadastradas no programa.

Além da Campanha Natal Sem Fome, Campinas mantém diversas ações permanentes de combate à fome. A cidade distribui mensalmente cerca de 23 mil refeições, beneficia aproximadamente 6.500 pessoas com o Cartão Nutrir e atende 25 mil cidadãos pelo programa Renda Campinas. O programa Viva Leite contempla 2.800 famílias, enquanto as hortas comunitárias, espalhadas pelo município, somam 181 iniciativas voltadas à segurança alimentar e ao fortalecimento comunitário.

Natal Caminhos dos Sonhos

Com o tema “O Grande Presente para Campinas”, a programação deste ano do Natal Caminhos dos Sonhos teve início no dia 22 de novembro, com o Show Encantado. A programação vai até dia 22 de dezembro e inclui Parada de Natal, iluminação em pontos estratégicos, Vila do Papai Noel no Largo do Rosário, além do Coral da Mackenzie e o Concerto de Natal com a Unimed.

A organização é da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).

