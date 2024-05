Saean abre processo seletivo para contratação temporária de funcionários

Interessados devem se inscrever até sexta-feira (17), presencialmente, na sede do Saean

Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) anuncia um processo seletivo para a contratação temporária de funcionários, conforme a necessidade da autarquia.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até sexta-feira (17), das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede do Saean, localizada na Rua Adhemar de Barros, nº 1741, Jardim Wada. No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar um documento com foto.

O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial do Município, ou através do link: <https://arturnogueira.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Edital-Processo-Seletivo-01_2024.pdf>.

CONFIRA OS CARGOS DISPONÍVEIS

Agente de saneamento

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Salário: R$ 1.691,84

Ajudante geral

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Salário: R$ 1.538,04

Técnico de saneamento

Requisitos: Ensino Médio Completo + Técnico em Química + registro no CRQ

Salário: R$ 2.856,36

Segundo a autarquia, a seleção seguirá instruções especiais em conformidade com a Legislação Federal e Municipal aplicável, e os cargos disponíveis serão preenchidos de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município nogueirense.

SOBRE A PROVA

De acordo com o edital, a data prevista para realização da prova objetiva é dia 26 de maio, um domingo, na EMEF Vereador Professor Amaro Rodrigues.

A prova será aplicada às 9h, e os candidatos devem chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência, portando um documento com foto original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.

Outras informações sobre o processo seletivo estão descritas no edital.