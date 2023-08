Saean adota sistema tecnológico de distribuição de água tratada

Através da telemetria, autarquia revoluciona gestão de água, garantindo abastecimento equitativo em Artur Nogueira

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) celebra mais uma conquista pioneira na região ao adotar a telemetria, um avançado sistema tecnológico de monitoramento remoto dos sistemas de distribuição de água tratada na cidade.

Segundo a presidente da autarquia, Gabriela Montoya, a telemetria é uma ferramenta valiosa que nem todas as operadoras de saneamento possuem. Com essa inovação, o Saean sai na frente e ganha a capacidade de visualizar e operar, em tempo real, 24 reservatórios, três captações e seis poços da cidade. O objetivo é que, nos próximos dois anos, a telemetria abranja o sistema completo de distribuição.

“Essa tecnologia nos coloca na vanguarda do saneamento, trazendo benefícios significativos para toda a cidade. Com ela, a autarquia demonstra seu compromisso em oferecer um serviço de água de qualidade, eficiente e sustentável para os moradores”, pontuou.

A central, localizada em um laboratório operacional do Saean, opera 24 horas por dia, com equipe devidamente treinada para garantir o funcionamento contínuo e eficiente desde sua implantação – ocorrida em julho.

VANTAGENS DA TELEMETRIA

A técnica Iolene Magalhães destaca que a telemetria oferece uma visão geral e possibilita a abertura e fechamento remoto dos registros de entrada e saída de água dos reservatórios e Estações de Tratamento de Água (ETAs), permitindo ajustes rápidos.

Outra vantagem apontada por Iolene é a possibilidade de controlar remotamente as bombas dos poços e captações do Poquinha, Prainha e Cotrins, além de receber alertas sobre níveis baixos ou prestes a extravasar.

“Esses alarmes permitem a rápida identificação e solução de problemas, eliminando a necessidade de deslocar alguém fisicamente”, complementou.

A telemetria também gera relatórios detalhados do consumo dos 24 reservatório, tempo de funcionamento das bombas e outras informações essenciais para a gestão eficiente do sistema.

DISTRIBUIÇÃO JUSTA

Gabriela Montoya destacou que, em muitas cidades, a distribuição de água é realizada de forma padronizada, sem levar em conta as demandas específicas de cada área e as condições climáticas variáveis.

Em momentos de crise hídrica, a telemetria permite identificar com precisão os reservatórios com níveis críticos de água e agir de forma rápida e eficiente para realocar os recursos hídricos disponíveis.

Através do sistema, é possível redirecionar a água de reservatórios com maior volume para os mais afetados, garantindo que todas as regiões recebam um abastecimento adequado e evitando desperdícios.