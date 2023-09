Saean alerta para período de estiagem e pede conscientização no uso da água

Foto Ilustrativa

Autarquia incentiva redução do consumo de água nas casas

A temporada de estiagem começou e o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) voltou a alertar a população sobre a necessidade do uso consciente da água. O objetivo é mostrar, para a população nogueirense, os riscos da falta de água em virtude das chuvas abaixo da média nesse período.

A presidente da autarquia Gabriela Montoya pontua que é essencial que todos estejam cientes da importância de conservar e utilizar a água de forma responsável. “A água é um recurso precioso, e é nosso dever protegê-la para as gerações futuras. Em tempos de escassez, é fundamental a discussão de planos alternativos, e principalmente eficazes, de redução do consumo e desperdício da água. Uma pequena atitude diária nossa faz toda a diferença na preservação dos recursos hídricos e, também, na conta de água”, destaca a superintendente do Saean.

Gabriela ressalta ainda que as ações preventivas tendem a evitar que os reservatórios não entrem em estado de emergência, evitando o racionamento e outras consequências decorrentes da estiagem.

Além da divulgação nas redes sociais, o Saean contará com agentes que orientarão e fiscalizarão a população contra o desperdício. Assim, a partir desta terça-feira (19), o serviço de água e esgoto irá intensificar a fiscalização no caso de desperdício de água. Vale destacar que tal ato é passível de multas.

ALGUMAS DICAS PARA NÃO DESPERDIÇAR

– Verifique e repare vazamentos em sua casa imediatamente;

– Use regadores em vez de mangueiras para irrigar jardins e plantas;

– Feche a torneira enquanto escova os dentes ou lava as mãos;

– Opte por tomar banhos mais curtos;

– Reaproveite a água da chuva para atividades ao ar livre, como regar o jardim;

– Utilize máquinas de lavar e lava-louças somente quando estiverem com carga completa;

– Evite lavar calçadas e carros com mangueiras, prefira utilizar um balde e um pano.

GARANTIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

O Saean frisa que está comprometido em garantir o fornecimento de água de forma sustentável, mas destaca que conta com a cooperação de todos os cidadãos nogueirenses.

“Juntos, podemos superar essa temporada de estiagem e construir um futuro mais resiliente e sustentável para nossa comunidade. Obrigado pela sua colaboração e conscientização”, afirma por meio de nota.