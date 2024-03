Saean alerta para redução das chuvas nos primeiros meses de 2024

Redução foi constatada após comparação feita com mesmo período do ano passado; autarquia alerta para economia e uso racional da água

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) vem acompanhando atentamente os padrões de chuvas no município, e os dados recentes apontam para uma redução significativa em comparação ao mesmo período do ano anterior. Diante desse cenário, a autarquia faz um apelo à população para adotar práticas de economia e uso racional da água, visando garantir a segurança hídrica da cidade.

Segundo os registros meteorológicos, observou-se uma diminuição nas chuvas neste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2023, por exemplo, foram registrados 201.9 mm de chuva, enquanto em fevereiro foram 181.4 mm, totalizando 383.3 mm nos dois meses. No entanto, neste ano, os números foram reduzidos, com 109.5 mm em janeiro e 139.1 mm em fevereiro, totalizando 248.6 mm.

O Saean ainda ressalta que a situação das chuvas em janeiro de 2024 foi a mais baixa desde 2015, um período marcado pela crise hídrica no Estado de São Paulo, quando foram registrados apenas 100 mm de chuva durante todo o mês em Artur Nogueira.

Diante desse contexto, o Serviço de Água e Esgoto enfatiza a importância de cada morador adotar medidas de economia e uso consciente da água nas residências e estabelecimentos comerciais. Pequenas ações, como consertar vazamentos, fechar torneiras enquanto escova os dentes, reduzir o tempo de banho, e reutilizar água sempre que possível, podem fazer uma grande diferença na preservação desse recurso essencial.

“É fundamental que a população compreenda que a água é um recurso finito e que sua preservação é responsabilidade de todos. Além de contribuir para a segurança hídrica de nossa cidade, a economia de água também resulta em benefícios para o meio ambiente, preservando ecossistemas aquáticos e reduzindo o impacto sobre os recursos naturais”, frisou a autarquia.