Saean amplia suspensão do atendimento presencial ao público até 18 de janeiro

Moradores podem solicitar os serviços prestados pela autarquia por WhatsApp ou e-mail



Após novos casos de infecção pelo coronavírus entre funcionários, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) ampliou a suspensão do atendimento presencial ao público. A medida é válida até o dia 18 de janeiro em conformidade à orientação da Vigilância Sanitária (VISA).

Com a suspensão, os serviços listados abaixo podem ser solicitados por meio dos números de WhatsApp: (19) 9 9663-6593 / (19) 9 9663-1850 / (19) 99942-9907 – de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

As solicitações também podem ser feitas pelo e-mail: atendimento@saean.sp.gov.br , também de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Confira os serviços prestados pela autarquia, cujo atendimento presencial na sede do Saean está suspenso:

– adequação de cavalete

– aferição de hidrômetro

– alteração de economia e/ou categoria

– alteração de nome do consumidor

– conta final

– certidão negativa de débitos

– conserto de cavalete

– consulta de débitos

– divisão de ramal

– emissão de 2ª via de fatura

– entrega de contas em endereços diversos

– complementação, ligação (água, esgoto ou água e esgoto)

– parcelamento

– religação de água ou esgoto

– revisão do consumo

– revisão do consumo (vazamento consertado)

– troca de registro

– reparo de vazamento de água

– reparo de vazamento/entupimento de esgoto