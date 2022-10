Saean concorre a Prêmio Ação pela Água

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está concorrendo

ao 8º Prêmio Ação pela Água do Consórcio PCJ. Dos 83 projetos

recebidos pelo órgão, 78 foram validados, dos quais o município

nogueirense foi considerado apto a participar em uma das seis

categorias. De acordo com a Comissão Organizadora, os finalistas serão

divulgados no dia 28 de outubro no site agua.org.br.

Gabriela Montoya, superintendente do Saean, comemora a oportunidade.

“Elaboramos essa iniciativa do gibi para gerar responsabilidade e

consciência ambiental aos nogueirenses de 4 aos 11 anos. Afinal,

defendemos que as crianças são os adultos de ‘amanhã’ e precisam ser

preparadas e conscientizadas para o futuro”, argumentou a presidente.

CRITÉRIOS E CONCORRENTES

A Comissão Julgadora está em processo de avaliação das iniciativas,

levando em conta cinco critérios: resultados, impacto social,

replicabilidade, originalidade e Aderência aos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, em especial, ao ODS 6

– Água potável e saneamento. Os julgadores são profissionais de

renome nas áreas de recursos hídricos, educação ambiental,

engenharia e comunicação.

O Saean está concorrendo na Categoria 3 que engloba serviços de

saneamento básico de municípios e empresas associados ao Consórcio

PCJ, como DAEs, SAEs, SEMAEs, concessionárias, autarquias e empresas de

saneamento. Além do serviço de água e esgoto de Artur Nogueira,

estão presentes na categoria 3 o Dae Jundiaí, DAE Santa Bárbara

d’Oeste, Mirante Piracicaba, Serviço de Água e Esgoto de Artur

Nogueira (Saean), SAAE – Indaiatuba, BRK Ambiental Limeira, Sanasa –

Campinas, Sanebavi – Vinhedo e Dae – Jaguariúna.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICOS

Para avaliação dos trabalhos técnicos, foram convidados: Adriana

Leles da Global Report Initiative, a promotora do Grupo de Atuação

Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público (GAEMA),

Dra. Alexandra Faccioli, a engenheira civil e professora da Professora

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Synara Broch,

Denise Conselheiro do Instituto Akatu, Isis Morimoto do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),

Glauco Kimura da Unesco/Brasil, o jornalista, escritor e diretor de Tv,

Sérgio Túlio, Ricardo Andrade da Agência Nacional de Águas e

Saneamento (ANA), e o coordenador dos cursos de pós-graduação na

área de saúde e meio ambiente do Centro Universitário Internacional

(UNINTER), William Barbosa Sales.

Já os trabalhos de comunicação e imprensa serão analisados por Ciça

Toledo, Gilberto Roldão, ambos jornalistas e professores da

PUC-Campinas, e Renata Caram, assessora de imprensa da prefeitura de

Limeira.

SOBRE O PRÊMIO

O 8º Prêmio Ação pela Água é promovido pelo Consórcio PCJ e nesse

ano terá como tema “Água: Essencial para a nossa saúde e a do

planeta”, com o objetivo de reconhecer projetos e matérias

jornalísticas que atentem para essa conexão da água com o bem-estar

das pessoas e respeito ao meio ambiente.

O Prêmio Ação pela Água é realizado desde o ano 2000 e já

reconheceu diversas empresas, municípios e instituições de ensino e

pesquisa da região que transformaram a gestão de recursos hídricos.

A 8ª edição da premiação conta com o patrocínio da Agência

Reguladora Regional (ARES-PCJ) e da Papirus Somosvita. A iniciativa

ainda possui os apoios institucionais de: ABES, ABRHidro, Fundação

Agência PCJ, Comitês PCJ, ANA, ASSEMAE, Consimares, Instituto de

Agricultura Sustentável, LADSEA/Unicamp, NUPS/USP, OGA, REBOB, IBA e

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.