SAEAN dá início a reforma na ETA II

Na manhã desta quarta-feira (15), o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira(SAEAN) deu início a manutenção e modernização dos equipamentos na ETA II.

Segundo o presidente superintendente do SAEAN, Rodrigo Fernando Garcia, “com uma preocupação rigorosa quanto a qualidade da água oferecida aos munícipes, demos início neste projeto que visa beneficiar as famílias de Artur Nogueira, resolvendo assim, os problemas dos filtros”.

A Estação de Tratamento de Água II (ETA II), localizada no centro de nosso município, foi construída em 1980, e conta com seis filtros em seu sistema, que desde a sua fundação, somente foram submetidos a substituição do material filtrante.

Serão reformados quatro dos seis filtros da ETA II, promovendo assim uma melhoria na qualidade da água distribuída, aumento na eficiência na retrolavagem, redução de consumo de energia elétrica na operação do sistema, aumento na taxa de escoamento de água e também deixará o sistema preparado para que na próxima etapa da reforma, seja feita a automação do sistema de tratamento.

O prefeito de Artur Nogueira, Ivan Vicensotti, destaca a importância do trabalho, “iniciamos essa reforma para entregar a qualidade no serviço que o nogueirense precisa e merece. Foi ouvindo a população que chegamos a este projeto tão importante”.

A reforma das unidades de filtração é imprescindível para que haja garantia no tratamento da água e em sua distribuição pelo sistema, para tanto, o SAEAN informa ainda que durante a execução da obra, haverá intermitências no abastecimento, com paradas programadas entre as 14:00 horas às 16:30 horas.